McLaren hace oficial la fecha de debut de Palou y O'Ward en la F1

El equipo de Woking ha confirmado que los pilotos de la IndyCar, Alex Palou y Patricio O'Ward, se pondrán a los mandos de su MCL36 en las próximas sesiones de entrenamientos libres de la temporada 2022 de Fórmula 1.

El español lo harán en la FP1 del Gran Premio de Estados Unidos, en sustitución de Daniel Ricciardo, mientras que el mexicano hará lo propio con Lando Norris en la primera práctica de la cita final en Abu Dhabi.

Esas pruebas siguen a los test de desarrollo que realizaron ambos pilotos con el antiguo MCL35M de 2021, y se hará con la intención de cumplir con el reglamento deportivo de la FIA que exige que un piloto novato se suba al coche de la presente campaña en al menos dos sesiones de entrenamientos libres.

El director del equipo, Andreas Seidl, dijo: "Estamos encantados de dar a Alex [Palou] y a Pato [O'Ward] la oportunidad de participar en los entrenamientos libres con McLaren".

"Con los éxitos de Alex en la IndyCar, será útil para que el equipo reciba sus comentarios sobre el coche y para que nosotros sigamos evaluándolo como piloto", continuó el alemán.

"Alex y Pato impresionaron con sus recientes pruebas en Barcelona y Austria, y estamos encantados de ofrecerles otra experiencia en el MCL36", reconoció Seidl. "Es una gran oportunidad para que muestren sus habilidades en el escenario real de la Fórmula 1, donde la atención se centrará en ayudar al equipo a prepararse para el fin de semana de la carrera y no después".

Por su parte, el campeón de la IndyCar de 2021, quien seguirá con Chip Ganassi Racing a pesar de la batalla legal por sus servicios para el próximo curso, comentó: "Estoy muy emocionado de hacer mi debut en un fin de semana de Fórmula 1. Es genial estar conduciendo en Estados Unidos frente a los aficionados que pueden haberme visto correr en la IndyCar".

"Después de haber pilotado el MCL35M de 2021 en unos cuantos tests, estoy deseando poner a prueba el MCL36. Quiero ayudar al equipo en su preparación para el Gran Premio de Estados Unidos de 2022", indicó el barcelonés.

El mexicano, que estará en la última cita en Yas Marina, dijo: "Estoy deseando salir a la pista en Abu Dhabi. Me he desarrollado como piloto y me he divertido mucho probando el coche del año pasado con el equipo, así que será una gran experiencia conducir el MCL36".

