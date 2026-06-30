McLaren F1 tendrá una decoración especial en Silverstone en honor a su historia

McLaren celebrará su cita de casa, el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de este fin de semana, con una decoración especial en el circuito de Silverstone. La escudería de Woking ha confirmado este martes, 30 de junio, que los monoplazas no lucirán su habitual color papaya, para celebrar su historia.

Los monoplazas de Oscar Piastri y Lando Norris contarán con una decoración especial, nacida gracias a una colaboración con su sponsor Google Gemini, que rendirá homenaje al primer coche de la historia de McLaren en la F1: el mítico M2B que supuso el debut de la escuadra de Bruce McLaren en el Gran Premio de Mónaco de 1966. La 'livery' estará caracterizada por los colores verde oscuro, en el alerón delantero, y blando, en su segunda mitad.

Los británicos han explicado la iniciativa en un comunicado: "McLaren Racing ha presentado hoy una decoración especial única en colaboración con Google Gemini, que se utilizará en el MCL40 en el GP de Gran Bretaña de 2026 en Silverstone. El diseño celebra las ideas revolucionarias que iniciaron un legado, y rinde homenaje al coche que abrió el camino de McLaren Racing en la Fórmula 1, el McLaren M2B".

"La decoración se inspira en el primer coche de Fórmula 1 del equipo, que debutó en el GP de Mónaco de 1966. Ese mismo año, Bruce McLaren también logró el primer punto del equipo en la Fórmula 1, en el GP de Gran Bretaña, marcando el inicio de un camino que sigue definiendo al equipo hoy".

Decoración de McLaren para Silverstone Foto de: McLaren

"Presentada como parte de las continuas celebraciones de McLaren Racing de su legado, la decoración refleja el impulso incansable del equipo por innovar y potenciar las posibilidades, un mensaje central en la colaboración entre McLaren Racing y Gemini. Se apoya en el hito del gran premio número 1.000 del equipo, a principios de esta temporada en Mónaco, donde el bicampeón del mundo Mika Häkkinen ya pilotó el M2B por el circuito del Principado, en homenaje a los orígenes de McLaren", siguieron.

"La decoración para Silverstone sirve como vínculo visual entre pasado y presente, tomando referencias directamente del coche que lo empezó todo. A través de la iniciativa 'Spark What’s Next', McLaren Racing y Gemini celebran el poder de las ideas audaces para dar forma al futuro. Desde el M2B en 1966 hasta el MCL40 actual, cada coche de McLaren se ha construido sobre las innovaciones que lo precedieron".

"A lo largo de una sola temporada, un coche de Fórmula 1 puede someterse a aproximadamente 18.000 cambios de diseño, lo que demuestra el compromiso del equipo con la mejora continua. El M2B representa el punto de partida de ese camino, mientras que la decoración de 2026 subraya hasta qué punto han evolucionado el rendimiento y la tecnología".

Decoración de McLaren para Silverstone Foto de: McLaren

Louise McEwen, jefa de Marketing de McLaren Racing, dijo: "Nuestra decoración de Silverstone es una celebración de dónde empezamos, y de todo lo que hemos construido desde entonces. El McLaren M2B representa el inicio de un camino definido por la innovación incansable y la creencia en la posibilidad, y este diseño da vida a ese espíritu".

"Nuestra colaboración con Google Gemini se basa en esos mismos principios. Juntos, estamos explorando cómo la tecnología puede desbloquear nuevas formas de innovar e impulsar el rendimiento hacia delante, tanto dentro como fuera de la pista. Esta decoración es una poderosa expresión de esa mentalidad compartida, honrando nuestro legado mientras miramos firmemente hacia el futuro".

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