McLaren avisa a Sainz: "No puede estar con Ferrari en Abu Dhabi"

La FIA ha dado permiso a los pilotos que no han corrido en 2020 para unirse a lo que originalmente estaba programado como una prueba para jóvenes pilotos, abriendo así la puerta a Alonso con Renault, Sebastien Buemi con Red Bull, y Robert Kubica con Alfa Romeo.

Ferrari fue uno de los varios equipos que quedaron frustrados por la decisión de dejar que Alonso sumara más conocimientos sobre el coche 2020 de Renault, y el equipo de Maranello ha estado presionando ahora para que se permita a Carlos Sainz participar.

El español dijo este jueves que estará contractualmente libre de compromisos con McLaren, y que está deseando hacer el test. Si la FIA le concede el permiso, reemplazaría al piloto de simulador de Ferrari, Antonio Fuoco, que está previsto que conduzca uno de los dos coches del equipo italiano.

Junto con Racing Point, McLaren decidió hace tiempo no participar en el test, tanto para ahorrar dinero como porque no contaba con un piloto joven que necesitara kilometraje, y nunca hubo opción de alinear a Daniel Ricciardo.

Pero Seidl deja claro que Sainz no puede participar con Ferrari en el test post-temporada de Abu Dhabi.

"Las normas son claras", dijo. "Así que no veo ninguna manera de que Carlos pueda pilotar ese coche".

"Para nosotros está claro que en base a las regulaciones que existen no podemos rodar allí con un piloto de F1 activo, y es por eso que tomamos la decisión, junto con todos los demás equipos ya en abril, de no participar en esta prueba".

"Y por el momento, creo que eso sigue siendo válido. Desde nuestro punto de vista, no hay ningún plan para hacer ese test".

Insistido sobre el intento de Ferrari de obtener el permiso, dijo: "No hay lugar para que él conduzca un Ferrari porque, desafortunadamente para él, las reglas no lo permiten. Es una prueba para pilotos jóvenes".

"Solo sé lo que dicen las reglas. Y si alguien más decide lo contrario, no hay nada que pueda hacer en contra".

Incluso si el test se abriera de repente a todos los pilotos, McLaren no podría participar porque el transporte de su equipo y personal ya está planificado.

"Una vez más, no tenemos intención de participar en este test. Las reglas son bastante claras, no es posible hacer la prueba con un piloto titular. No desperdicio más energía en este tema, y no desperdiciamos más energía en este tema dentro del equipo", añadió.

"Sabemos que tenemos suficiente que hacer con centrarnos en nosotros mismos. Y de nuevo, es importante que simplemente demos los siguientes pasos como equipo. Estamos deseando tener a Daniel a bordo a partir de enero, es un piloto experimentado con un equipo experimentado, y estoy seguro de que estaremos en buena forma en el próximo año".

Seidl dijo que no hay necesidad de buscar ningún tipo de aclaración para el futuro por parte de la FIA porque las normas para las test de este año son únicas, resultado de los esfuerzos de ahorro de costes a principios del año cuando la pandemia golpeó por primera vez.

"No creo que necesite más aclaraciones, porque esa fue una regla única para este año, que los equipos acordaron en abril, junto con la FIA, cuando la pandemia se estaba gestando, para ahorrar gastos a los involucrados", recuerda.

"Ese fue un paquete que se decidió junto con saltarse el próximo año una semana de la pretemporada. Esa fue una situación única para este año, y creo que por ahora las regulaciones para el próximo año son claras de nuevo, y vuelven a la normalidad".