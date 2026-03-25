Max Verstappen prueba el coche de Super GT de Nissan antes del GP de Japón

El tetracampeón del mundo de F1 Max Verstappen hizo una aparición sorpresa el miércoles en un test privado de Super GT, al volante de un Nissan Z GT500 de competición.

El piloto de Fórmula 1 acaparó la atención de los aficionados reunidos en el circuito de Fuji International Speedway cuando salió de boxes al volante de un Nissan con los colores de Red Bull durante la segunda jornada de las pruebas de fabricantes.

El coche, sin número, fue inscrito por el equipo oficial NISMO, que no tenía ninguna relación previa con el holandés ni con Red Bull.

Verstappen completó varias vueltas a la pista mojada de Fuji a lo largo del día, mientras se familiarizaba con el Z GT500 y su motor de cuatro cilindros en línea de dos litros. No se publicaron tiempos por vuelta de la prueba.

Esta fue solo su segunda salida al volante de un coche moderno de Super GT, tras haber probado el Honda NSX-GT de la generación anterior en 2022 durante el evento Thanks Day de Honda.

También se vio un Honda NSX GT3 inscrito en la clase GT300 con los colores de Red Bull durante los dos días de pruebas en Fuji.

Red Bull ya ha participado anteriormente en el Super GT, tras haber patrocinado al equipo Mugen-Honda como parte de una colaboración que se extendió a la Super Fórmula.

El gigante de las bebidas energéticas también solía colocar a sus pilotos jóvenes en el automovilismo japonés, siendo el actual piloto de Racing Bulls, Liam Lawson, su último graduado desde la Super Fórmula.

Verstappen ha ido ampliando gradualmente sus horizontes más allá de la F1 en los últimos años y está listo para disputar las 24 Horas de Nürburgring por primera vez con Mercedes-AMG. Él y sus compañeros de equipo, Jules Gounon y Dani Jucadella, ganaron provisionalmente la ronda de la NLS2 del pasado fin de semana en el Nürburgring Nordschleife, pero posteriormente fueron descalificados de los resultados debido a una infracción relacionada con los neumáticos.

La participación de Verstappen en las pruebas del Super GT se produce antes del Gran Premio de Japón de este fin de semana en el circuito de Suzuka, donde regresa a la F1 tras un comienzo de temporada complicado en el Albert Park y Shanghai.

Tras las dos primeras rondas, ocupa el octavo puesto en el campeonato de pilotos con solo ocho puntos, frente a los 55 del líder, George Russell (Mercedes).

Red Bull ocupa el sexto puesto en la clasificación de equipos, mientras que su antiguo socio de motores, Honda, ha tenido problemas de rendimiento y fiabilidad tras unir fuerzas con Aston Martin para el inicio de la nueva era de la F1.