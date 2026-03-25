Marko opina de la nueva F1 2026: "Vive del espectáculo de Ferrari en las salidas"

Red Bull Racing fue en 2025, con Max Verstappen, el principal rival de McLaren, pero ahora ambos equipos ya no son los dominadores del año pasado. En su lugar, por ahora son Mercedes y Ferrari quienes luchan por los puestos de podio, mientras que Red Bull tiene bastantes dificultades para volver a situarse en cabeza.

El exasesor de Red Bull, Helmut Marko, que anunció su retirada a finales de 2025, asegura en declaraciones a OE24 que aún no se ha acostumbrado a la nueva Fórmula 1 con el reglamento de 2026. "En realidad vive solo del espectáculo de Ferrari en la salida", afirma el austriaco. "Si quitas eso, no pasa mucho. Gran parte de los adelantamientos son básicamente simples pasadas en recta. Pero es pronto en la temporada, quizá mejore".

Marko sigue de cerca, como es lógico, el rendimiento de su antiguo equipo. Por ahora el panorama no es bueno, pero mantiene la esperanza de que puedan revertir la situación. "Red Bull es conocido por poder recuperarse rápida y eficazmente", señala Marko.

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben geen geweldige start van het F1-seizoen beleefd. Foto door: Lars Baron / Getty Images

"En ese sentido, todo sigue siendo posible. Lo positivo es que las dos carreras de abril se cancelan, eso les da más tiempo", dice en referencia a la suspensión de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí debido a la guerra en Oriente Medio. Cuando se le señala que eso también supone dos oportunidades menos de sumar puntos, responde: "Si no tienes un coche con el que puntuar delante, no es una desventaja".

Más disfrute en GT3

Recientemente, Max Verstappen indicó que sigue manteniendo mucho contacto con Marko, quien le dio la oportunidad en la Fórmula 1 y con quien mantiene una buena relación desde entonces. El austriaco también ha seguido sus actuaciones en la Nordschleife, donde Verstappen logró la victoria en la NLS2 antes de que el equipo fuera descalificado por usar demasiados juegos de neumáticos.

"Fue impresionante cómo remontó a través del pelotón", comenta Marko. "Aunque su equipo fue descalificado, ante todo era un entrenamiento para las 24 horas, y fue muy exitoso".

Verstappen ya ha señalado este año que disfruta más de los coches GT3 que de los nuevos Fórmula 1, donde todo gira en gran medida en torno a la gestión de la energía. Sin embargo, Marko no teme que estas incursiones afecten a su enfoque en la Fórmula 1. "Ahí es donde encuentra diversión, ya era así el año pasado", explica Marko, refiriéndose a estas experiencias. "Algún día quiere correr las 24 Horas de Le Mans y Spa, todos los clásicos".

Además, Verstappen había comentado que, de haber dependido de él, ya habría hecho una demostración con un F1 en la Nordschleife. Sin embargo, no llegó a realizarse. "Eso fue hace dos años", recuerda Marko. "El riesgo era demasiado alto. Si Max se sube allí a un coche, sabe exactamente cuál es el récord y querría batirlo".