Marko asegura que Newey no pasa un buen momento y avisa: "Aston no se arreglará rápido"

El arranque de la nueva era de la Fórmula 1 no ha tardado en dejar su primera gran decepción. Y tiene nombre propio: Aston Martin. El equipo británico había generado una expectación enorme ante el cambio reglamentario.

La llegada de Adrian Newey, la apuesta exclusiva por Honda en un momento en el que las unidades de potencia han adquirido un peso decisivo —con ese 50% de aportación eléctrica— y la promesa de un proyecto rompedor dibujaban un escenario casi ideal. Pero la realidad, al menos en este inicio, está siendo mucho más cruda.

Problemas graves de fiabilidad, un motor incapaz de rendir al máximo y abandonos constantes han marcado las dos primeras citas del año. Aston Martin ni siquiera ha logrado completar una carrera en domingo, en gran parte por las vibraciones en el sistema de baterías que están lastrando todo el conjunto.

En ese contexto, la voz de Helmut Marko, siempre directa, cobra especial relevancia. El austriaco, ya fuera de Red Bull pero aún muy conectado al paddock, ha desvelado en OE24 que mantiene contacto con Newey… y su diagnóstico dista mucho del optimismo: "He estado en contacto con él. No está pasando por un buen momento. Hay problemas con este proyecto que no se resolverán rápidamente".

Más que una crítica, es una advertencia. Marko conoce bien a Newey y sabe que sus proyectos suelen necesitar tiempo para alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, el problema en Aston Martin no parece de simple evolución, sino de base.

Y eso complica aún más el panorama a corto plazo. Ni siquiera el Gran Premio de Japón, territorio Honda, apunta a ser un punto de inflexión. Desde la propia marca japonesa ya han enfriado las expectativas: hay progresos, sí, pero todavía muy lejos de lo necesario para competir.

El resultado es un inicio que recuerda peligrosamente a los peores años de McLaren-Honda: un proyecto prometedor sobre el papel, pero incapaz de sostenerse en pista.

Mercedes, referencia clara… con Russell al frente

Foto de: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

Si Aston Martin representa la gran incógnita, Mercedes es justo lo contrario: la certeza. El equipo alemán ha arrancado la temporada con autoridad, imponiéndose tanto en Melbourne como en China, y dejando la sensación de que aún guarda margen.

Marko no tiene dudas al respecto: "Mercedes es actualmente una clase aparte. Y ni siquiera están mostrando todo lo que tienen".

En cuanto a la lucha interna, el austriaco valora el talento de Andrea Kimi Antonelli, pero apunta claramente a la experiencia como factor decisivo: "Antonelli es buen piloto, siempre ha sido rápido. Y con más experiencia comete menos errores".

"Pero todo apunta a que Russell es el favorito, él tiene la experiencia". Así, en un inicio de ciclo donde muchos proyectos aún buscan su sitio, Mercedes parece haber encontrado ya el camino… mientras otros, como Aston Martin, todavía tratan de entender el suyo.