Marko sobre Vasseur: "Ferrari no hará más que debilitarse"

A lo largo de toda la temporada 2022 de la Fórmula 1, Mattia Binotto fue el principal foco de críticas de los aficionados que esperaban un mayor rendimiento de la escudería del Cavallino Rampante, sobre todo después de un inicio de curso muy prometedor con un doblete de Bahrien y con un Charles Leclerc que llegó a liderar el campeonato de pilotos con mucha solvencia.

Sin embargo, con el paso de las carreras, Red Bull fue dando pasos adelante y, a su vez, en Ferrari se quedaban atascados y perdían poco a poco terreno con el equipo de las bebidas energéticas.

Esa diferencia de rendimiento que cada vez era más evidente, junto a los continuos errores de los de Maranello, provocaron grandes críticas hacia el máximo responsable del equipo, su director, Mattia Binotto, quien una vez concluido el curso, tomó la decisión de dimitir, dejando vacante un puesto que finalmente ocupó Fred Vasseur, exdirector de Alfa Romeo en F1.

Helmut Marko, hablando en una entrevista para el diario alemán AMuS, se mostró sorprendido por todo lo sucedido y no tuvo ningún reparo en decir que Ferrari había salido perdiendo con ese cambio: "No entiendo esa remodelación", dijo el austriaco de 79 años. "Binotto me parecía realmente excelente, tanto técnica como políticamente".

"Era un reto demasiado grande para él, pero habría sido suficiente contratar a un director deportivo, que le ayudaría en la pista y en las cuestiones tácticas. Y con la llegada del nuevo director, que tiene muchos proyectos paralelos, Ferrari no hará más que debilitarse", cree Marko.

Vasseur es copropietario del equipo ART, una estructura que está presente en las categorías antesala de la F1, así como también posee una empresa tecnológica, Spark (más conocida por el hecho de que construye chasis para la Fórmula E y la Extreme E).

Romain Grosjean, expiloto de la máxima categoría, dio una opinión diferente a la de Helmut Marko.

"Trabajar en Ferrari es un gran reto, pero estoy convencido de que Fred puede hacerlo. Tiene una relación muy buena con Charles Leclerc, lo que debería contribuir a crear el ambiente adecuado dentro de la escudería. Y conoce bastante bien a Carlos Sainz".

"Ferrari tuvo un coche muy bueno en 2022. Por desgracia, el equipo no tenía esa capacidad de liderazgo, pero creo que la próxima temporada pueden luchar por el título".

El piloto que ahora está en la IndyCar, recordó el momento en el que se proclamó campeón de la F3, junto al director francés: "Me convertí en campeón de la Fórmula 3 en 2007, pilotando para el equipo de Fred. Nació con ganas de competir y conoce muy bien el mundo de las carreras".

"Para ser sincero, nunca he trabajado con un jefe que entienda tan bien la técnica y sepa tan bien lo que necesita un piloto. A veces incluso tenía la sensación de que había sido piloto él mismo", concluyó Romain Grosjean.