Ferrari fue más rápido por los problemas de Red Bull, según Marko

Las últimas 15 vueltas del Gran Premio de Canadá dejaron a todo el mundo aguantando la respiración, gracias al duelo entre Max Verstappen y Carlos Sainz.

El piloto de Red Bull y el de Ferrari lucharon hasta la última vuelta por la victoria en el trazado de Montreal, en el que el holandés acabó imponiéndose.

Durante la carrera, dio la impresión de que Sainz tenía mejor ritmo de carrera que Verstappen, pero también que la velocidad en las rectas del RB18 permitió al campeón del mundo defenderse hasta la bandera a cuadros.

Al final de las hostilidades, y una vez que llegaron al parque cerrado, Verstappen confirmó las sospechas, afirmando que si Sainz hubiera logrado pasarle, entonces no le habría quedado nada por hacer.

"Por suerte, este año somos muy rápidos en las rectas y eso nos ayuda. Ferrari estaba muy fuerte en la carrera y, si nos hubieran adelantado, habría sido muy difícil volver a ponerme en cabeza, pero nuestra estrategia funcionó".

Sainz, el segundo implicado, pintó una imagen similar a la de Verstappen sobre lo sucedido. Según el español, su F1-75 era más rápido que el RB18, pero únicamente por unas décimas. Esta mínima diferencia no fue suficiente para poder pasar al vigente campeón del mundo, y lograr la que hubiera sido su primera victoria en F1.

"La oportunidad de atacar a Max y ganar la carrera estaba ahí. Habría sido interesante ver lo que podría haber pasado sin ese último Safety Car. He hablado con Max y cree que no me habría cogido si no hubiera intervenido el Safety Car".

"Creo que estaba haciendo un buen ritmo en ese momento. Después del Safety Car puedo decir que lo he dado todo. Quiero mi primera victoria mucho más que todos los aficionados y toda la gente de casa", confesó el madrileño.

"Lo he dado todo, he arriesgado todo, pero para adelantar a un Red Bull hay que tener mucha velocidad. Hoy éramos más rápidos que el Red Bull, pero no lo suficiente como para adelantar en la pista".

Si los dos protagonistas del duelo estaban de acuerdo en la versión dada a la prensa, unas horas después del final de la carrera se alzó una voz fuera de este coro, bastante reconocible y mordaz. Era la del ya habitual Helmut Marko.

El asesor de Red Bull afirmó, aunque con palabras algo sibilinas, que la razón por la que Ferrari era más rápido que el coche austriaco se debió a los problemas técnicos que afectaban a los RB18.

Sergio Pérez, el segundo Red Bull, se vio obligado a retirarse en Montreal con un fallo en la caja de cambios, lo que parece reforzar esta teoría del austriaco. Verstappen, por su parte, tuvo dificultades con las comunicaciones por radio, pero su monoplaza dio la sensación de no tener problemas.

"Sí, el Ferrari tenía mejor ritmo que Max", confirmó Marko a Motorsport.com. "El Ferrari era un poco más rápido. Creo que nuestro equipo sabe por qué ha ocurrido esto. Pero es algo pequeño. Si algunos pequeños factores no son perfectos, entonces los oponentes son atacados inmediatamente...".

Cuando se le inquirió si estas palabras estaban relacionadas con algún problema en el RB18 de Verstappen y no con el mayor rendimiento de los Ferrari tras las últimas actualizaciones, Marko respondió: "No, es un problema de nuestro departamento técnico, pero no puedo dar más información al respecto...".