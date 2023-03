Marko y el podio de Alonso: "Hemos tenido tres Red Bull en el podio"

Cargar el reproductor de audio

Después de dominar la pasada campaña, Red Bull ha empezado con buen pie el nuevo curso de la Fórmula 1 en 2023 en el GP de Bahrein. Si bien el año pasado los de Milton Keynes sufrieron un doble abandono en la cita inaugural, en esta ocasión han conseguido un doblete.

"Es la mejor manera de empezar la temporada", dijo Helmut Marko nada más ver como sus pilotos cruzaban la bandera a cuadros en primera y segunda posición, con victoria para Max Verstappen. Al austriaco no le sorprendió para nada la supremacía con la que su escudería consiguió la victoria en la primera carrera del curso: "Para nada, no me sorprende. Después de todo, si veías las tandas largas, era algo muy evidente. Solo si Charles Leclerc hubiera seguido en carrera, el panorama habría sido ligeramente distinto en cuanto al liderato".

Según el principal asesor del conjunto de las bebidas energéticas, cuidar los neumáticos fue la clave de la primera carrera del año: "Nuestra gestión de los neumáticos fue increíble, tanto en términos de chasis como de pilotos. Eso marcó la diferencia. Este circuito tiene un asfalto muy específico y lo aprovechamos".

Haber hecho una carrera tan perfecta en cuanto a la gestión de las gomas quizá resulte llamativo tras los problemas de equilibrio del viernes y el sábado, aunque Marko elogió los pasos adelante dados por el equipo en ese aspecto: "Afortunadamente, contamos con un grupo de técnicos muy experimentado. La mayoría de ellos llevan 15 años aquí y, además, por supuesto que ayuda que tengamos dos pilotos experimentados y muy buenos. Ambos dan información detallada y eso también ayuda si tienes problemas", dijo el veterano austriaco a Motorsport.com.

Por detrás de los dos Red Bull, el Aston Martin de Fernando Alonso completó el podio. Eso también fue una agradable sorpresa para Marko, que ya empieza a temer su amenaza: "Lo dije antes de la carrera: Alonso será tercero. Su lucha con Hamilton fue increíble, una carrera dura pero justa, fue realmente de la vieja escuela, muy bonito de ver. Si Fernando hubiera salido más adelante, seguramente habría sido una amenaza para nosotros".

El nuevo AMR23 tiene varias similitudes con el RB18 y el RB19 de Red Bull, algo que el asesor de Red Bull aprovechó para mandar un dardo en dirección a la estructura de Silverstone: "Hoy hemos tenido tres Red Bull en el podio, ¡sólo que el último con un motor diferente!".

Uno de los hombres clave de Aston Martin es Dan Fallows, un ex de Red Bull, algo sobre lo que fue preguntado el director del equipo de las bebidas energéticas, Christian Horner, quien en todo momento negó arrepentirse de permitir su salida del equipo.

"No, porque tenemos un equipo maravilloso. Todo tiene que evolucionar, nada se queda quieto, creo que es halagador ver el parecido de ese coche con el nuestro, así que ha sido bastante interesante ver a los tres en el podio", concluyó el director británico.

Max Verstappen, Fernando Alonso y Sergio Pérez en el podio del GP de Bahrein 2023

