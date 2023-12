Magnussen: "Soy tan parte del problema como cualquier otro en Haas"

Una de las grandes decepciones de la temporada 2023 de Fórmula 1 fue el equipo Haas, que terminaron últimos en la clasificación de constructores por segunda vez en tres años, y sus pilotos no eran muy optimistas. Hasta el otoño, la escudería apenas desarrolló el VF-23, puesto que el trabajo aerodinámico demostró que el coche no progresaba lo suficiente.

Según avanzaba la campaña, los estadounidenses se dieron cuenta de que el concepto original para el proyecto de 2023 no era lo suficientemente bueno y tenían que cambiar el enfoque. Ese intento no tuvo éxito, puesto que las actualizaciones que introdujeron en el pasado Gran Premio de Estados Unidos no funcionaron como esperaban.

Como resultado, Nico Hulkenberg optó por volver a la antigua configuración del monoplaza hasta el final del año, mientras que Kevin Magnussen compitió en las últimas carreras con el nuevo paquete. Sin embargo, el danés reconoció que si hubiera podido elegir, él también habría puesto sobre el asfalto los elementos antiguos: "Hubiera preferido hacer una carrera con el coche actualizado y luego volver a la versión antigua, pero era imposible".

"La versión antigua era más rápida, pero creo que lo que tenía que hacer por el equipo era ir con el nuevo paquete, y me alegro de haberlo hecho", dijo a The Race. "Tengo que decir que la nueva versión es mejor para piloto, aunque tuve problemas con la antigua todo el año, así que cuando me puse al volante del nuevo coche fue más fácil de conducir. Estaba más contento que Nico [Hulkenberg], y luego él volvió a la versión antigua mientras que yo seguí trabajando con la nueva para reunir más información".

"Este es un deporte de equipo, todos estamos implicados y todos somos responsables de los resultados, así que no quiero fingir que estoy al margen", comentó Kevin Magnussen antes de ser muy crítico consigo mismo. "Al contrario, soy tan parte del problema como cualquier otro en Haas, pero tenemos que apoyarnos unos a otros como hemos hecho en el pasado".

No obstante, el piloto sigue siendo optimista de cara a la temporada 2024: "El equipo tiene un gran potencial a largo plazo, pero es hora de obtener resultados más consistentes porque creo que tenemos el talento y la capacidad para hacerlo. Quiero ayudar a la escudería a avanzar y demostrar lo que podemos hacer, puede que no sea fácil de creer, pero no esperábamos hacerlo mejor en 2023".

"Mentiría si dijera que no esperaba que ocurriera lo inesperado, pero todo salió como pensábamos", comentó el danés. "Todo esto nos ha enseñado mucho. También hemos visto algunos momentos positivos, por ejemplo la parte delantera del coche era más estable, y en general, esperamos poder dar un gran paso adelante el próximo curso".

