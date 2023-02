Sargeant pensaba que "estaba muerto" sin hueco en la F1

Cargar el reproductor de audio

La llegada de Logan Sargeant a la Fórmula 1 ha sido muy criticada debido al supuesto interés de Williams por ganarse al público estadounidense con la simple firma de un piloto local, pero el joven de 22 años consiguió su puesto con merecimiento después de asegurarse la superlicencia al terminar cuarto en la antesala del Gran Circo.

Esa era la única condición que debía reunir para ocupar el asiento de Nicholas Latifi para la temporada 2023, y tras la presentación de los colores que lucirá en su primer vehículo en la máxima categoría del automovilismo, el norteamericano reveló que hubo instantes en los que llegó a pensar que nunca alcanzaría su objetivo.

Sin embargo, peleó en los campeonatos inferiores, incluso fuera de los monoplazas, para poder convertirse en piloto titular de la segunda escudería más laureada de la historia: "Estaba 100% seguro de que estaba muerto en ese momento, para ser sincero. En ese instante, yo solo pensaba que me iba a dirigir hacia el camino de los LMP o la IndyCar, algo en lo que tendría cabida, era mi realidad, ahí es donde sentí que estaban mis dos únicos lugares a los que todavía podía recurrir".

"Y el asiento en F3 era simplemente para pasar algo de tiempo y estar en un coche", continuó. "Las carreras de LMP2, las de GT, una vez más, son divertidas, conseguí un poco de experiencia en la resistencia y en los coches deportivos, pero siento que al final todo fue extremadamente beneficioso y me ayudó mucho, así que me alegro de haberlo hecho".

El estadounidense participó en 2021 en la European Le Mans Series y la Michelin Le Mans Cup, esta última en la que se llevó dos triunfos en tres pruebas en las que compitió, alcanzando una meritoria sexta plaza de la general, además de combinarlo con su estreno en la Fórmula 2 con HWA. No obstante, el Gran Circo son palabras mayores, algo de lo que Logan Sargeant es muy consciente.

"Para ser sincero, en la Fórmula 1 se espera que rindas a un nivel muy alto semana tras semana, así que hay 23 carreras, en donde la presión debe ser exactamente la misma, por lo que no pongo ninguna presión adicional", comentó. "Creo que la preparación física ha sido mucho más intensa. No he tenido tiempo para descansar y disfrutar un poco, pero ha merecido la pena. Pienso que ha pasado mucho tiempo, y ahora estamos listos para llegar a Bahrein".

En la presentación de los colores de FW45, también tuvo tiempo de hablar de la importancia de la Fórmula 1 en su país natal: "Es difícil de decir, pero parece casi tan grande como la NASCAR y la IndyCar, o más, pero es complicado de asegurar sin ver los números. Se nota que es bastante popular, y eso es positivo, pero, obviamente, hay muchos seguidores acérrimos de IndyCar y NASCAR que no siempre les gusta".

"Creo que con la forma en que se está viviendo la categoría en Estados Unidos será, si no lo es ya, la más grande en breve", sentenció un Logan Sargeant que podrá disfrutar por primera vez en la pista del FW45 el próximo 13 de febrero en el circuito de Silverstone antes de viajar a las pruebas invernales de Bahrein, una semana antes del inicio de la temporada 2023.

