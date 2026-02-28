Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Lindblad revela el instante exacto en que supo que llegaría a la F1

El debutante de Racing Bulls, Arvid Lindblad, ha descrito el "momento especial" en el que descubrió que había llegado a la Fórmula 1.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El debutante de Racing Bulls, Arvid Lindblad, se ha sincerado sobre el "momento especial" en el que supo que sería piloto de Fórmula 1.

El joven de 18 años es el único rookie de la temporada 2026 de Fórmula 1 y competirá junto a Liam Lawson en el equipo filial de Red Bull. Después de que Isack Hadjar sustituyera a Yuki Tsunoda en Red Bull para la próxima temporada, Lindblad aseguró el asiento vacante junto al neozelandés.

"Desde convertirme en piloto de Fórmula 1… lo mejor ha sido simplemente convertirme en piloto de Fórmula 1", declaró Lindblad a BBC Sport.

"Esto es algo que he estado haciendo con mi padre. Recibí la noticia en Qatar cuando estaba con él, así que obviamente fue un momento muy especial para compartir juntos".

Más tarde explicó que su pasión por el automovilismo proviene del lado paterno de su familia, señalando que su abuelo y su padre practicaban "un poco de motocross".

"Por desgracia, no pudieron hacerlo durante mucho tiempo, pero él le transmitió esa pasión a mi padre, y mi padre me la transmitió a mí", añadió.

"Cuando tenía tres años, mi padre me compró una moto de motocross. Para ser sincero, no duró mucho. Era un poco demasiado para mi madre sentar a un niño de tres años en una moto de motocross. Así que eso se acabó bastante rápido".

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Pero cuando tenía cinco años fui a correr en kart por primera vez y me encantó desde el principio".

"Diría que un punto de inflexión muy importante que recuerdo perfectamente fue cuando tenía unos cuatro años. Mi padre estaba sentado en el sofá viendo la F1 y yo me senté a su lado, viendo la carrera y preguntándole: ‘¿Es posible estar ahí? ¿Podría yo? ¿Cómo funciona?’"

"Ese fue realmente el momento en el que vi los coches y quise estar allí algún día, y eso impulsó el inicio del camino".

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo.

