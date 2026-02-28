Lindblad revela el instante exacto en que supo que llegaría a la F1
El debutante de Racing Bulls, Arvid Lindblad, ha descrito el "momento especial" en el que descubrió que había llegado a la Fórmula 1.
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
El debutante de Racing Bulls, Arvid Lindblad, se ha sincerado sobre el "momento especial" en el que supo que sería piloto de Fórmula 1.
El joven de 18 años es el único rookie de la temporada 2026 de Fórmula 1 y competirá junto a Liam Lawson en el equipo filial de Red Bull. Después de que Isack Hadjar sustituyera a Yuki Tsunoda en Red Bull para la próxima temporada, Lindblad aseguró el asiento vacante junto al neozelandés.
"Desde convertirme en piloto de Fórmula 1… lo mejor ha sido simplemente convertirme en piloto de Fórmula 1", declaró Lindblad a BBC Sport.
"Esto es algo que he estado haciendo con mi padre. Recibí la noticia en Qatar cuando estaba con él, así que obviamente fue un momento muy especial para compartir juntos".
Más tarde explicó que su pasión por el automovilismo proviene del lado paterno de su familia, señalando que su abuelo y su padre practicaban "un poco de motocross".
"Por desgracia, no pudieron hacerlo durante mucho tiempo, pero él le transmitió esa pasión a mi padre, y mi padre me la transmitió a mí", añadió.
"Cuando tenía tres años, mi padre me compró una moto de motocross. Para ser sincero, no duró mucho. Era un poco demasiado para mi madre sentar a un niño de tres años en una moto de motocross. Así que eso se acabó bastante rápido".
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
"Pero cuando tenía cinco años fui a correr en kart por primera vez y me encantó desde el principio".
"Diría que un punto de inflexión muy importante que recuerdo perfectamente fue cuando tenía unos cuatro años. Mi padre estaba sentado en el sofá viendo la F1 y yo me senté a su lado, viendo la carrera y preguntándole: ‘¿Es posible estar ahí? ¿Podría yo? ¿Cómo funciona?’"
"Ese fue realmente el momento en el que vi los coches y quise estar allí algún día, y eso impulsó el inicio del camino".
La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará con el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo.
Comparte o guarda este artículo
Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!
Racing Bulls crea un túnel externo en su nuevo alerón delantero
¡Así sería la parrilla de la F1 2026 según los tiempos de los test de Bahrein!
Equipo por equipo: cómo fue la pretemporada de Bahrein para la parrilla de F1 2026
Así os contamos el último día de test de F1 2026 en Bahrein
Test F1 2026 en Bahrein: Ferrari acaba asustando en un último día sin Aston Martin
Últimas noticias
Vandoorne entiende las críticas de Verstappen a los F1 2026: "Necesitas un doctorado"
Haas sorprende en pretemporada: "Sinceramente, esperábamos algo peor"
Pirelli cancela los test de F1 en Bahrein por la tensión en Oriente Medio
Lindblad revela el instante exacto en que supo que llegaría a la F1
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios