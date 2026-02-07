El jefe de Racing Bulls ve en Lindblad al "nuevo Hadjar" tras impresionar en Barcelona

El director del equipo Racing Bulls, Alan Permane, quedó impresionado con el piloto debutante Arvid Lindblad durante el shakedown de Barcelona, celebrado del 26 al 30 de enero, y reveló que ve muchas similitudes entre el joven de 18 años e Isack Hadjar.

Hadjar pilotó para Racing Bulls durante su temporada de debut en 2025 antes de asegurarse un asiento junto al cuatro veces campeón Max Verstappen en Red Bull. Lindblad, por su parte, se alineará ahora junto a Liam Lawson en el equipo hermano de Red Bull tras finalizar sexto en el campeonato de Fórmula 2.

"Estoy muy impresionado con ambos. Es muy tranquilo, muy frío; nada parece afectarle", dijo Permane, en declaraciones a F1.com, sobre Lindblad tras los test privados en Barcelona.

"Es un poco como describí a Isack el año pasado: solo quiere aprender, solo quiere absorber toda la información posible. Hace muchísimas preguntas, pide muchos consejos: cómo debería hacer esto, cómo debería hacer aquello".

"Y, por supuesto, nosotros le ayudamos en todo momento. Lo más importante, el ritmo, parece que está ahí. Los dos chicos son muy similares, así que por ahora todo va bien".

El director técnico de Racing Bulls, Tim Goss, añadió: "Es realmente tranquilo, muy profesional, y su feedback es muy directo. Para alguien tan joven, es realmente, realmente impresionante. Su sesión en el coche ha sido básicamente para familiarizarse con este tipo de monoplaza".

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Son muy, muy diferentes, no solo en el comportamiento general del coche, sino también en la forma en la que tienes que gestionar la energía y la gestión energética, y él ha estado realmente muy sereno, calmado y profesional".

"A medida que vamos entendiendo el equilibrio del coche, su feedback ha sido muy simple y muy claro, así que estamos realmente, realmente impresionados con él".

Las próximas sesiones de test tendrán lugar en Bahrein la próxima semana, del 11 al 13 de febrero, y nuevamente del 18 al 20 de febrero.