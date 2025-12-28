Todos

Fórmula 1

Lindblad duda si la F2 le ha servido de algo antes de su debut en F1 en 2026

Arvid Lindblad será en 2026 el único novato en la Fórmula 1. El futuro piloto de Racing Bulls se pregunta hasta qué punto su experiencia en Fórmula 2 le servirá realmente en su debut.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Publicado:
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Mientras que la Fórmula 1 dio la bienvenida a seis novatos en 2025, el número de recién llegados para 2026 se queda en solo uno. Debido al baile de pilotos en Red Bull, donde Isack Hadjar sustituye a Yuki Tsunoda, se libera un asiento en Racing Bulls para Arvid Lindblad.

El británico con raíces suecas podrá debutar el próximo año en F1, después de haber pasado solo una temporada en Fórmula 2. En esa temporada, según él mismo, aprendió mucho, pero en conversación con Autocar también afirma que no sabe si las lecciones aprendidas le serán de gran utilidad en la máxima categoría.

"La F2 es muy única. Sí, es el último peldaño del escalafón hacia la Fórmula 1, pero es muy diferente. De muchas cosas que tuve que aprender este año en F2, no sé si se traducirán a la F1", dice Lindblad, quien tras su etapa en karts corrió solo cuatro años en monoplazas antes de tener su oportunidad en Fórmula 1. Debido a estos rápidos pasos, al joven piloto de 18 años le resulta difícil señalar en qué área ha aprendido más en Fórmula 2. Sin embargo, afirma haber aprendido mucho sobre sí mismo como piloto y como persona, así como sobre la gestión de diferentes aspectos durante la conducción.

A primera vista, parecen lecciones útiles para un debut en F1 en 2026, año en que el deporte adoptará regulaciones técnicas completamente nuevas. Que esto coincida con su debut no es necesariamente un inconveniente, según Lindblad. "No diría que es una ventaja, pero creo que tal vez sea un inconveniente menor. Aun así, no lo pienso demasiado, porque es algo sobre lo que no tengo control", afirma Lindblad.

"Será un gran desafío para todos y tengo mucho que aprender. La Fórmula 1 será muy diferente en 2026. Por eso estoy simplemente concentrado en trabajar duro con el equipo durante el invierno para prepararnos para el próximo año. Quiero aprovechar al máximo los tests y después ya veremos."

Mejores comentarios
Bjorn Smit
