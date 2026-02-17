Otro "líder" técnico abandona Red Bull antes del inicio de la F1 2026

Desde 2022, Craig Skinner ocupaba el cargo de diseñador jefe en Red Bull. Skinner formó parte del equipo austriaco de Fórmula 1 durante más de veinte años, pero ahora ha decidido dejarlo. Con su marcha, Red Bull pierde así a uno de sus diseñadores más experimentado, que comenzó su carrera en la máxima categoría del automovilismo en Jordan y Williams.

En sus primeros años en Red Bull, Skinner trabajó principalmente como ingeniero de CFD, tras lo cual fue ascendido a subdirector de aerodinámica en 2014 y a director de aerodinámica en 2018. Desde 2022, Skinner era el diseñador jefe del equipo, un cargo en el que trabajaba bajo las órdenes del director técnico Pierre Waché.

"Después de veinte años en el equipo, nuestro jefe de diseño Craig Skinner dejará Red Bull", ha anunciado Red Bull en un comunicado. "Craig ha sido una parte importante del equipo y de nuestros éxitos, y queremos agradecerle su dedicación y su duro trabajo. Todo el equipo de Red Bull le desea lo mejor para el futuro".

Muchos líderes han abandonado a Red Bull de cara a la F1 2026

La marcha de Skinner es un revés para Red Bull, que en los últimos meses ya ha visto marchar a muchos otros altos cargos a nivel técnico. La fuga comenzó con la dolorosa salida del que durante muchos años había sido diseñador jefe de la escudería, Adrian Newey, que se marchó a Aston Martin. A continuación, también se marchó el director deportivo Jonathan Wheatley para ser el nuevo jefe de equipo de Audi.

El estratega jefe, Will Courtenay, se fue a McLaren para ocupar el cargo de director deportivo. Además, el jefe del equipo, Christian Horner, tampoco está ya en el equipo, aunque a diferencia de todos los anteriores, el británico fue despedido en 2025.

Otro peso pesado como Helmut Marko también anunció que dejaba Red Bull y la F1 para jubilarse a finales de 2025, aunque en su caso actuaba como asesor y no tenía una relevancia tan grande dentro del equipo.

Un nuevo comienzo a todos los niveles para Red Bull

De esta manera, cada vez es más evidente que Red Bull se enfrenta a una nueva era, ya que más allá del cambio reglamentario de 2026, el equipo austriaco afronta su primera temporada completa con Laurent Mekies como director, sin Newey, sin Courtenay, sin Wheatley, sin Marko, sin Horner, sin Skinner y siendo la primera vez que construyen sus propios motores, conocidos como Red Bull-Ford.

Sólo el tiempo dirá si esta nueva andadura puede ser igual de exitosa que la anterior...