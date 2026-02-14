Cómo Red Bull planea afrontar el enfado de Verstappen con la F1 2026

Hace poco menos de un año surgieron los primeros rumores de que Max Verstappen estaba intentando activamente desvincularse de Red Bull, e incluso quizá de la Fórmula 1 por completo. El patrón general de bajo rendimiento del equipo en la primera mitad de aquella temporada dejó abierta la posibilidad de que Verstappen activara una cláusula de rendimiento en su contrato y, quizá más preocupante para Red Bull, parecía estar perdiendo interés en la propia F1, participando abiertamente en competiciones de simulación y de resistencia.

Un cambio de liderazgo y una recuperación competitiva volvieron a encauzar su mentalidad, pero Red Bull no querrá que esa situación se repita.

En ese contexto, el desprecio abierto de Verstappen hacia las nuevas reglas de 2026 y los coches que han producido resulta preocupante. Que una de las estrellas más valiosas de la F1, cuatro veces campeón del mundo, compare de forma desfavorable el producto del nuevo reglamento con la Fórmula E y ponga abiertamente en duda su futuro en la F1 es embarazoso para las partes interesadas y motivo de inquietud para sus empleadores.

Como ocurrió la temporada pasada, la única palanca que Red Bull puede accionar es darle a Max el coche más rápido posible y esperar que las victorias lleguen en cantidad suficiente como para que deje de lado sus reservas.

"No es mi objetivo hacerlo feliz", dijo el director técnico Pierre Wache cuando se le preguntó qué puede hacer el equipo para que esté más satisfecho con la situación actual.

"Podemos hacerlo feliz ganando carreras".

"Mi trabajo y el del equipo, a mi nivel, es asegurarnos de darle la herramienta con la que pueda competir en cabeza. El reglamento en sí y cómo es el diseño del coche, en términos de sensaciones al volante debido a esta normativa, es un ámbito externo".

"Es un debate de la FIA. Y podemos participar en él, pero el objetivo principal y el enfoque principal es mejorar el coche".

Red Bull needs a winning car to keep Verstappen engaged Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Así que, en esencia, según Wache, convencer a Verstappen de abrazar la gestión de la energía y de ejercer paciencia con coches que, según se dice, son hasta 50 km/h más lentos en curvas rápidas que la generación anterior, es tarea de la FIA. Quizá con cierta ayuda del titular de los derechos comerciales, que se entiende está muy agitado por el sentimiento negativo que se filtra desde el paddock.

Lo que sí está en el ámbito de control de Red Bull es su capacidad para construir coches capaces de ganar carreras. Pero aún se desconoce en qué posición se encuentra el RB22 dentro de la jerarquía, ya que es evidente que todos los equipos —con la probable excepción de Aston Martin— han estado ocultando su verdadero ritmo.

Por ahora, lo que tenemos es un intercambio de golpes dialécticos entre ciertos equipos que desvían la atención hacia otros. Mercedes, que tiene poderosas razones para ocultar su potencial dado el revuelo en torno a su unidad de potencia, insiste en que la nueva unidad de potencia interna de Red Bull está un paso por delante en términos de despliegue sostenido de energía de una vuelta a otra.

Los clientes de Mercedes, incluido McLaren, han respaldado esa opinión, aunque creen que la unidad de potencia de Brixworth puede desarrollarse para ofrecer un rendimiento similar.

Other teams say Red Bull's electrical deployment is superior but the team insists it only has the fourth-fastest car Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Red Bull ha restado importancia a las sugerencias de que dispone de la unidad de potencia más eficaz, y Verstappen ha ridiculizado abiertamente las afirmaciones de Mercedes de que su truco con la relación de compresión solo aporta uno o dos caballos de potencia.

"Es difícil decirlo", afirmó Wache cuando se le preguntó dónde cree que se sitúa el paquete de Red Bull.

"Desde luego no somos la referencia. Vemos claramente que los tres mejores equipos, Ferrari, Mercedes y McLaren, están por delante de nosotros".

"Por lo que muestra nuestro análisis, parece que estamos por detrás. Pero dónde creemos que estamos exactamente es difícil de comparar con los demás, porque el plan de rodaje de cada uno, el nivel de combustible que utilizan, el nivel de potencia que emplean… es complicado de evaluar".

"Pero ahora mismo nuestro análisis es ese [que Red Bull es el cuarto paquete más rápido], aunque podría estar equivocado, sinceramente. No dedicamos demasiado tiempo a eso; intentamos centrarnos en cómo mejorar".