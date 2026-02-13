Red Bull se ve "cuarto equipo" tras Mercedes, Ferrari y McLaren

Durante los test de invierno en Bahrein, nadie parece dispuesto a asumir el papel de favorito para la temporada 2026 de Fórmula 1. El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha señalado a Red Bull Racing como "la referencia", pero el equipo de Milton Keynes no está de acuerdo.

El jueves, Max Verstappen insinuó que sospecha de un sandbagging extremo por parte de Mercedes: "Esperad a Melbourne y veréis cuánta potencia encuentran de repente. Yo ya sé ahora mismo lo que está pasando".

Red Bull señala a Ferrari y a dos equipos con motor Mercedes

El director técnico Pierre Wache también rechaza la idea de que Red Bull sea actualmente el equipo a batir. "Es difícil decir [dónde estamos], pero desde luego no somos la referencia. Vemos claramente a los tres mejores equipos; Ferrari, Mercedes y McLaren están por delante de nosotros. Por lo que parece, según nuestro análisis, estamos por detrás".

"Ahí es donde creemos que estamos, pero es difícil decirlo sobre los demás por el plan de trabajo de cada uno, el nivel de combustible que llevan, el nivel de potencia que utilizan. Es complicado afirmarlo, pero este es nuestro análisis actual – que podría estar equivocado, siendo honestos. No dedicamos demasiado tiempo a eso, intentamos centrarnos en cómo mejorar nuestras tandas".

Preguntado por su grado de satisfacción con su propio trabajo durante el invierno, el perfeccionista francés respondió de manera muy característica.

Foto de: Red Bull Content Pool

"¡Nunca estoy contento con mi propio trabajo! Claramente, tenemos algunas mejoras que hacer, algunos retos con este tipo de reglamento. Con el nivel de agarre, que es bastante bajo, y el nivel de carga aerodinámica, que es muy bajo. El reto de gestionar la tracción a la salida de curvas lentas es muy alto, y podría ser una de las claves".

Algunos de los puntos débiles del año pasado siguen presentes

Según Wache, ese último aspecto es también una de las áreas en las que la competencia tiene actualmente ventaja sobre Red Bull.

"Creo que claramente en tracción a baja velocidad parecen muy fuertes. Algunas velocidades punta también son interesantes en Ferrari y Mercedes, especialmente con poco combustible. El problema es que evaluar el rendimiento es difícil hasta que estemos exactamente con el mismo nivel de combustible en clasificación en Melbourne".

"Vemos claramente algunas debilidades en nuestro coche, y las relacionamos con esas debilidades y con el feedback que tenemos de Max e Isack Hadjar sobre el coche, basándonos en dónde perdemos tiempo respecto a los demás. Y por eso digo esto. Claramente, la tracción en curvas de baja y media velocidad – que ya no era nuestro punto fuerte el año pasado – sigue sin serlo, y ellos siguen siendo más fuertes que nosotros ahí".

Red Bull encontró antes soluciones en la gestión de la energía

Eso no significa necesariamente que Red Bull no esté en buena forma en el apartado de la unidad de potencia. Los rivales – con Wolff a la cabeza – han elogiado a Red Bull por lo que puede hacer con la gestión de la energía, especialmente a lo largo de varias vueltas consecutivas.

"Es difícil decirlo. Es cierto que durante el primer día, especialmente, estuvimos un poco más cerca de donde deberíamos estar. Luego empiezas a ver la tendencia de los demás yendo en la misma dirección, e incluso ahora, diría, un poco mejor que nosotros".

"Creo que quizá nuestra gente de fábrica y de simulación encontró antes la manera, no la óptima, sino la menos ineficiente [de hacerlo]. Los demás tardaron un poco más en conseguirlo, pero en este momento ya no diría eso".

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Un logro enorme "no quedar en ridículo" en pista

Al igual que los pilotos, Wache se mostró impresionado por el trabajo que Red Bull-Ford Powertrains ha realizado con la completamente nueva unidad de potencia DM01.

"Me sorprende que la gente del motor haya hecho un trabajo fantástico siendo capaces de montar un coche y completar tantas millas".

"Tenemos que reconocer el trabajo fantástico que han hecho los ingenieros del motor. Y ser capaces, como start-up – porque es una start-up de tres años y medio – de fabricar un motor y no quedar en ridículo en pista es un logro enorme".