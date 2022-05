Máxima igualdad entre los Ferrari y Pérez en la FP1 de Mónaco

Cargar el reproductor de audio

El Gran Circo viajó hasta uno de los lugares más icónicos del calendario, Mónaco, para celebrar en la jornada del viernes los primeros entrenamientos libres del fin de semana más especial de la temporada. Con la lucha entre Ferrari y Red Bull aún candente por la escasa diferencia entre ambos equipos, los italianos deseaban dar un golpe sobre la mesa para recuperar la cabeza de los dos campeonatos tras perderlo en España.

Y así fue, ya que Charles Leclerc, en su gran premio de casa, mandó un mensaje a sus rivales con una vuelta de 1:14.531 con el neumáticos medio para acabar estos primeros 60 minutos en el liderato. Sin embargo, la diferencia no era muy grande, ya que Sergio Pérez, con su Red Bull, fue solo 39 milésimas más lento.

La brecha entre los cuatro pilotos de las escuderías candidatas al título era mínima, puesto que Carlos Sainz estaba a solo 70 milésimas de su compañero, mientras que el actual líder del mundial, Max Verstappen fue cuarto, a menos de dos décimas del monegasco.

Ya más alejados de los primeros quedaron los McLaren de Lando Norris y Daniel Ricciardo, en quinta y sexta posición respectivamente. Intercalado entre los monoplazas de papaya acabó Pierre Gasly, a medio segundo de Leclerc, pero con la misma goma, lo que demuestra mucho del nivel del francés en este trazado.

Las flechas de plata no estaban cómodos con su W13, y es que George Russell solo pudo ser octavo, mientras que Hamilton fue décimo, a casi un segundo del Ferrari más rápido. Entre los dos Mercedes se coló Sebastian Vettel, el único piloto con las gomas más blandas que acabó entre los diez primeros. Fernando Alonso, con el Alpine, solo pudo ser 13º en una discreta actuación en estas primeras pruebas en Mónaco.

Los pilotos se prepararon para salir a rodar durante 60 minutos en el que se puede considerar como el trazado más difícil de todo el calendario, y eso era visible desde el principio, ya que había tráfico al final del pitlane antes de que el semáforo se pusiera en verde. Carlos Sainz Jr., después del varapalo que sufrió en España por no poder brindar, al menos, un podio a su afición, fue el que estrenó el asfalto del Principado, y solo Nicholas Latifi y Lewis Hamilton se quedaron esperando su momento en el box.

Como es lógico en Mónaco, probar es vital, ya que la nueva generación de monoplazas hace que esta pista sea todo un reto, con monoplazas a los que le cuesta mucho entrar en curva, como le ocurrió a Valtteri Bottas, que se encontró con Charles Leclerc en la bajada de la salida del túnel y tuvo que irse recto, mientras que el de Ferrari aún se dejaba margen con los muros.

Nadie estaba arriesgando, y es que la gran mayoría salió con los neumáticos duros, pero el piloto local impuso desde el principio su ley con un 1:17.993 para ponerse en cabeza, aunque con las gomas medias. Esto le duró muy poco al monegasco, ya que según pasaban los coches, el asfalto se iba limpiando, con lo que el agarre iba en aumento, y su principal rival por el título, Max Verstappen, se puso primero con un 1:16.582.

Los primeros diez minutos fueron de sectores morados, y en cada giro se llegaba a bajar medio segundo, por lo que mirar la tabla de tiempos no era significativo hasta que pusieran las gomas rojas, las más blandas, y fueran a por simulaciones de clasificación. La dificultad de los nuevos coches se hacía presente en todos los pilotos, y se llegó a escuchar por radio a Lewis Hamilton informando que sufría con el rebote, prueba de que las suspensiones son diferentes a las de otros años.

Con un cuarto de hora en el reloj, los Ferrari se pusieron en cabeza, aunque no sin sustos, ya que Charles Leclerc tuvo que hacer un recto en Sainte-Dévote para no chocar contra el muro. Eso provocó una bandera amarilla, la primera de todo el fin de semana, pero no tardó en aparecer la primera interrupción de la sesión porque Mick Schumacher se quedó parado en la entrada del pitlane.

Con los siempre raudos comisarios de Mónaco ondeando la bandera roja, lograron retirar el coche del alemán, aunque se vivió un momento bastante surrealista, puesto que la entrada a los boxes estaba cerrada, pero cuando aparece la bandera roja es obligatorio para los pilotos regresan al pitlane.

No pasó nada más allá de Fernando Alonso dando marcha atrás para intentar meter su Alpine en la calle de boxes porque se quedó sin ángulo de giro, y Lewis Hamilton fue el primer en regresar al asfalto con su W13.

Con 30 minutos cumplidos de estos primeros entrenamientos libres de Mónaco, el actual líder del campeonato, Max Verstappen, que busca su cuarto triunfo consecutivo del año, estaba en la primera posición con un 1:15.327, y lo más sorprendente es que lo había hecho con el neumático duro, algo que asustaba en Ferrari.

Sin embargo, Lando Norris, que aún arrastraba algunas molestias de su amigdalitis, borró al neerlandés de la cabeza gracias a su vuelta, 26 milésimas más veloz que el de Red Bull. El primero que se animó a montar el compuesto más blando fue Alex Albon, que se puso noveno, algo que imitó Sebastian Vettel, pero que no mejoró su tiempo con duros.

El que no estaba cómodo era Hamilton, que en una de las curvas más complicadas, Tabac, estuvo a punto de tocar con la rueda trasera, y regreso de inmediato al garaje negando con su cabeza debido al mal comportamiento del Mercedes que solo le permitía ser séptimo, a cuatro décimas del McLaren de Norris.

A pesar de que la mayoría de los pilotos estaban conduciendo de manera calmada, ya que el mínimo error podría provocar un accidente que dejara sin participar en los Libres 2 a cualquiera, Albon protagonizó una gran salvada en la bajada hacia la chicane después del túnel, cuando perdió el control en el famoso bache. El anglotailandés recuperó al Williams yendo recto, pero evitó el desastre en el garaje de Grove.

Con solo 15 minutos para la bandera a cuadros comenzaron los primeros intentos de giros cronometrados y el consiguiente tráfico que arruinaba las vueltas, como le sucedió a Carlos Sainz, que tuvo que saltarse la chicane de la piscina debido a que se encontró con dos monoplazas más lentos. Mientras que el madrileño evitaba chocar contra estos coches, Verstappen provocó otra bandera amarilla al irse largo en Sainte-Dévote, pero sin mayores consecuencias.

Lo mismo ocurrió con Kevin Magnussen, que regresó al box de Haas para montar otros neumáticos después de dejar marcados con los adoquines de la primera curva de Mónaco sus gomas.

Aunque los favoritos no pusieron los blandos, la lucha por estar en cabeza estaba muy ajustada, con Leclerc liderando con un tiempo de 1:14.531, con Sergio Pérez a solo 39 milésimas, su compañero, Sainz a 70 y Verstappen a 181 milésimas.

Así acabaron estos primeros entrenamientos libres, ya que nadie mejoró en el final de la sesión, aunque las quejas sobre el comportamiento del Mercedes W13 no faltaron en el garaje alemán, y no es para menos, ya que se quedaron lejos de los líderes, en 8ª y 10ª posición con Russell y Hamilton. Peor le fue a Alpine, que terminó en 13ª y 15ª plaza, con Alonso por delante de Ocon, pero a mucha distancia de los puestos a los que aspiran.

