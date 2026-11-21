Fórmula 1 GP de Las Vegas

Lewis Hamilton revela daños en el Ferrari de F1 tras caer en la Q2 de Las Vegas

Ambos Ferrari no lograron pasar el corte de la Q3 tras naufragar en la clasificación del GP de Las Vegas. Hamilton asegura que tenía el coche dañado.

Jake Boxall-Legge Filip Cleeren

Publicado: 21 nov 2026, 8:33

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Lewis Hamilton atribuyó la eliminación de Ferrari en la Q2 de la clasificación para el GP de Las Vegas al despliegue de energía y a daños en el suelo del coche, ya que el siete veces campeón sintió que se había recuperado de las dificultades con el agarre general de los neumáticos.

El británico sufrió durante toda la FP3 en frenada, puesto que los neumáticos delanteros demostraron ser especialmente propensos a bloquearse y provocaron que Hamilton tuviera múltiples salidas de pista a la escapatoria.

Hamilton llegó a la Q2 pese a sufrir daños en el suelo en la primera fase de la clasificación, pero ni él ni Charles Leclerc pudieron meterse en la lucha de los 10 primeros por la pole.

El inglés pareció generalmente contento con sus tandas en la Q2, que mostraron pocos de los bloqueos característicos de su preparación para la clasificación, pero el despliegue de energía del motor de Ferrari pareció alcanzar su máximo antes que el de los coches con motor Mercedes y Red Bull, e inhibió el rendimiento en recta.

Ferrari ha estado por debajo en potencia frente a esos dos fabricantes, y la larga zona de aceleración a lo largo del Las Vegas Strip Circuit expuso ese déficit durante toda la sesión.

"Perdimos una pieza del suelo en la primera o segunda vuelta de la Q1 y el equilibrio del coche cambió, y perdimos creo que fueron como tres o cuatro décimas de carga aerodinámica las que perdimos", declaró Hamilton.

"Y luego, después de eso, estábamos sufriendo más, patinaba más el coche, pero básicamente fue desde el principio".

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Y luego mi última vuelta fue realmente buena al final, pero hice lo mejor que pude con lo que tenía. Pero luego perdimos algo así como seis décimas solo en el despliegue. Así que creo que con eso habríamos estado en Q3, pero por lo demás estaba contento con mi vuelta".

"Sabíamos que las rectas largas y demás iban a ser complicadas. La diferencia parece ser un poco mayor de lo que esperaba en recta. No es insignificante. Es una buena diferencia en las rectas".

Había una sensación generalizada de que Ferrari sufriría en las condiciones de baja temperatura de Las Vegas, ya que el equipo ha tenido problemas durante todo 2026 para mantener la temperatura de los neumáticos durante una vuelta de clasificación.

Hamilton coincidió en que era difícil trabajar con el coche patinando en las curvas de baja velocidad, especialmente después de perder un trozo del suelo, y solo espera que Ferrari pueda avanzar en la carrera del sábado por la noche (local) mientras aspira a asegurarse la segunda plaza en el campeonato de constructores.

"Solo en cuanto a agarre, simplemente no parecía que tuviéramos muchísimo agarre. Nos costaba hacer funcionar los neumáticos y simplemente estábamos como en ninguna parte", añadió.

"Estos neumáticos han sido muy, muy difíciles este año de hacer funcionar, incluso en superficies calientes. Así que sin duda ha sido difícil. No tengo ninguna expectativa [para la carrera]. Solo intento ver si puedo avanzar".

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