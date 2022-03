Cargar el reproductor de audio

La carrera del Gran Premio de Arabia Saudí 2022 de Fórmula 1 nos regaló un duelo por todo lo alto entre Max Verstappen y Charles Leclerc en los últimos compases de la prueba, aunque una bandera amarilla provocada por el accidente entre Lance Stroll y Alex Albon restó algo de emoción.

Cuando aparecen este color en los carteles luminosos, los pilotos deben bajar la velocidad en los tramos donde haya sucedido un incidente y, por supuesto, tienen prohibido adelantar en dichas zonas. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo pudo el Ferrari del monegasco marcar la vuelta rápida de la carrera cuando aparecieron las banderas amarillas?

La respuesta es bastante simple, aunque hay algo relacionado con el giro que firmó Max Verstappen que puede resultar muy curioso. Charles Leclerc registró su mejor crono en la vuelta 48, justo cuando los comisarios de la pista de Yeda ondearon las banderas amarillas, pero como el piloto superó la zona de peligro antes de que ocurriera, no le afectó y, por tanto, no se vio obligado a desacelerar.

De hecho, solo el de Ferrari y el vigente campeón del mundo se libraron de tener que frenar en ese tramo del circuito, pero en la siguiente vuelta sí tuvieron que aflojar debido al Williams que se quedó parado en una escapatoria.

Así pues, Leclerc sumó un punto más gracias al 1:31.634 que hizo a una media de 242,55 km/h en Arabia Saudí, y no le dio la oportunidad a Verstappen a responder, ¿o sí?

El neerlandés completó su mejor giro en la vuelta final de la carrera, cuando aún estaban presentes las banderas amarillas en el primer sector. Eso se debe a que los pilotos solo deben respetar la señal luminosa en los minisectores donde esté el peligro, por lo que pueden ir a toda velocidad por el resto del trazado.

Eso es lo que hizo el de Red Bull, que al ir con mucha menos carga de combustible al ser los últimos kilómetros de la carrera, solo tuvo que desacelerar al principio de la vuelta para quedarse a 0.138 segundos del punto extra que otorga ser el más veloz entre los diez primeros clasificados.

No fueron los únicos que giraron a mayor velocidad durante el periodo de banderas amarillas, ya que Carlos Sainz, Sergio Pérez y Kevin Magnussen se enfrentaron a una posible sanción por no respetar el peligro en la pista, aunque tras una investigación con las telemetrías de los monoplazas, la FIA decretó que no penalizarían a ningún piloto por ese mismo motivo, aflojar en el minisector en el que se produjo el incidente.

Conoce qué pasó con las banderas amarillas en el GP de Arabia Saudí 2022 de F1: La FIA decide no sancionar ante las banderas amarillas de Yeda