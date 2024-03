Leclerc creía tener un coche para ganar desde la FP1 en Australia

Carlos Sainz consiguió clasificarse en la segunda posición para la parrilla de salida del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1, pero pronto pudo adelantar a Max Verstappen, antes de que el neerlandés se viera obligado a abandonar por un problema de fiabilidad en sus frenos traseros, lo que permitió a los de Maranello firmar el doblete con Charles Leclerc.

Mientras que el monoplaza del vigente campeón del mundo se resintió desde el inicio de la carrera, lo que hizo que el RB20 se sintiera como si el "freno de mano" estuviera puesto, la dupla de Ferrari creía desde el inicio de la FP1 que podían pelear por la victoria. Cuando se le preguntó al monegasco por la importancia del resultado para la moral del conjunto y confirmar las credenciales de que el SF-24 es un buen aspirante, respondió: "Oh, es extremadamente importante".

"Hacía mucho tiempo que no teníamos el ritmo de tener a Red Bull, no diría bajo control, porque no sabemos el ritmo real de Max [Verstappen] hoy, pero diré que desde la FP1 sabíamos que la pole position y la victoria era posible, porque teníamos una muy buena degradación de neumáticos, muy buen ritmo", comentó. "Es una señal muy alentadora".

Ferrari se ganó las críticas en las últimas temporadas por la mala ejecución de las paradas en boxes y las cuestionables estrategias, pero Charles Leclerc indicó que la escudería maximizó todas las áreas en el inicio de 2024: "Sin embargo, nos fijamos en las tres primeras carreras, en dos de las tres tuvieron ventaja en la carrera, así que aún nos queda trabajo por hacer, pero eso es lo que debemos hacer como equipo".

"Siempre que tenemos la oportunidad de ganar una carrera, debemos aprovecharla, y este fin de semana lo hemos hecho, Carlos [Sainz] lo ha hecho hoy", dijo el monegasco. "Por mi parte, segundo con la vuelta rápida, así que ya no nos quedan puntos [por sumar], si echamos la vista atrás a las tres primeras carreras, no hay ninguna en la que no hayamos maximizado el resultado. Así que debemos hacerlo hasta que consigamos el coche que sea consistentemente mejor que el Red Bull, especialmente en carrera".

Su compañero español añadió: "Creo que nuestro monoplaza ha funcionado realmente bien este fin de semana, pero creo que va a ser difícil mantenerlo ahí arriba en cada circuito hasta que traigamos una mejora para cerrar esa brecha [con Red Bull] que vimos en Bahrein y Arabia Saudí]".

"Habrá circuitos en los que seamos fuertes, como vimos el año pasado, y esta temporada parece que nuestro ritmo de carrera es mejor incluso en las pistas en los que somos más fuertes", dijo. "Juntos, con un buen programa de desarrollo, espero que podamos desafiar a Red Bull más a menudo".

