Norris describe el sufrimiento físico antes del "afortunado" abandono de Brasil

El joven piloto de McLaren se perdió la jornada del jueves tras sufrir una intoxicación alimentaria. Sí es cierto que participó en la clasificación y en los entrenamientos del viernes, pero se sintió mal después de la prueba al sprint del sábado.

El domingo, tanto los médicos como el equipo le dieron el visto para poder correr la carrera, pero admitió que, en cierto modo, tuvo "suerte" de haberse retirado en la vuelta 51 de la prueba de 71 vueltas, después de haber empezado a tener problemas físicos tras casi perder 4kg de peso en los últimos cuatro días.

"El sábado estaba bastante mal", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por su estado. "El domingo he estado un poco mejor, pero no he hecho gran parte de la carrera".

"Llegué a un punto en el que empecé a luchar físicamente, pero luego mi carrera terminó. Estoy bien, cada día estoy mejor, solo que el último día me pasó factura".

"Sobre todo a partir del jueves. No comí durante dos días, no bebí durante dos días, perdí tres kilos y medio, casi cuatro kilos de peso. Me costó mucho trabajo", aseguró.

"Todo el mundo pensaba que estaba bien después del viernes, porque hice un buen trabajo y fuimos rápidos, pero fue todo lo contrario. Así que tengo que recuperarme para el próximo fin de semana".

Tras la carrera, se le preguntó si la adrenalina de la propia prueba le había ayudado a sentirse mejor, a lo que respondió: "Ya estaba un poco mejor. Había podido comer un poco antes de la carrera, pude beber algo de líquido, que es probablemente lo más importante en un día tan caluroso".

"Estoy seguro de que si no se hubiera averiado mi monoplaza y hubiera llegado al final de la carrera, habría estado en muy malas condiciones. Así que, en cierto modo, he tenido suerte de no haberlo hecho, pero también ha sido una pena".

Norris reconoció que en estas circunstancias era difícil estar en el interior del coche, pero sintió que al final pudo llevar a cabo lo necesario para terminar las primeras sesiones del fin de semana.

"Es difícil, quiero decir, la primera fue la FP1 del viernes. Había muchas cosas a las que mi cerebro tenía que prestar atención, y yo no estaba saliendo bien parado entre los demás. No creo que me haya costado, simplemente éramos muy, muy lentos".

"E incluso el sábado, [la sprint] no me hizo ganar ni perder nada. Tal vez el viernes en la sesión de clasificación hubo algunos pequeños errores y equivocaciones".

"Pero siempre sentí que cuando estaba en el coche y, especialmente en una vuelta de clasificación, podía hacer lo que tenía que hacer. Pero, a la larga y después de la sprint, estaba en muy malas condiciones [físicas]", afirmó.

Hubo momentos durante el fin de semana en los que Norris temió no poder participar en la carrera, y el británico agradeció el apoyo que había recibido del personal médico que le atendía.

"Si hubiera estado como el jueves durante todo el fin de semana, seguramente no habría corrido. Mejoré un poco el viernes, no mucho, pero por suerte sólo era la clasificación, y con la clasificación podía sobrevivir.

"Si hubiera ido directamente a la carrera del viernes, probablemente no lo habría conseguido. El jueves hubo un par de momentos en los que pensé que no podría correr, pero tuve mucho apoyo. Todos los médicos vinieron a verme al hotel y demás, así que todo el mundo me dio todo el apoyo que pudo", apostilló.

