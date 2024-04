Leclerc pide sanciones de posiciones en lugar de segundos en F1

La última carrera del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 abrió un debate sobre cómo aplicar las penalizaciones en la máxima categoría del automovilismo, puesto que la FIA le endosó un castigo de veinte segundos a Fernando Alonso por la acción que protagonizó con George Russell, en la que el británico acabó contra el muro, aunque esa cantidad de tiempo correspondía en realidad a un drive-trought que no se pudo aplicar porque la prueba ya acabó.

Sobre ello habló Charles Leclerc, y cree que se puede implantar un nuevo sistema en el que en lugar de castigos que se midan en segundos, los pilotos que reciban una penalización pierdan un número determinado de posiciones: "Lo que hizo Fernando [Alonso] en Australia creo que fue un poco exagerado, debería haber sido penalizado".

"Sin embargo, creo que hay algo que analizar si hablamos de los criterios de penalización, hay demasiadas variables", explicó el monegasco. "Si hubiera salido el coche de seguridad, Fernando habría caído a la última posición con su penalización, pero tal y como se desarrolló la carrera, solo perdió dos posiciones, así que creo que hay algo sobre lo que reflexionar".

"Siempre he pensado que se deberían evaluar las penalizaciones en 'posiciones', mientras que con las sanciones de tiempo todo depende de las circunstancias externas", aseguró el piloto de Ferrari durante e Gran Premio de Japón, antes de indicar si lo que sucedió era algo gris en el reglamento sobre cómo defender una plaza en pista.

"Creo que está claro lo que puedes y no puedes hacer, luego siempre puedes intentar escribirlo aún más claro, pero no soy de la opinión de que nunca podremos poner todos los escenarios posibles en el reglamento, necesitamos sentido común", dijo. "Puede haber situaciones en las que todo el mundo tenga claro que alguien merece una sanción, aunque ese escenario concreto no esté descrito en el reglamento".

Si Charles Leclerc consigue un monoplaza capaz de plantar cara a los líderes, podría verse en ese tipo de situaciones con batallas en pista, aunque debe recortar distancia a Red Bull: "Por nuestra parte queremos traer a casa tantos puntos como sea posible, ahora estamos solo cuatro puntos por detrás de Red Bull, un margen que no representa nuestro valor real en términos de rendimiento, pero que denota cómo se ha hecho un trabajo bueno para maximizar lo que tenemos en este momento".

Además, el monegasco habló sobre los puntos débiles del SF-24: "Siempre hay puntos débiles en un coche, sabemos dónde tenemos que mejorar. Creo que el conjunto en general tiene que ser más rápido, en clasificación con neumáticos nuevos estamos bastante cerca de Red Bull, nos cuesta un poco más con neumáticos usados".

"No puedo decir cuándo traeremos las mejoras, pero estamos intentando exprimir al máximo el frente del desarrollo para tenerlas lo antes posible", sentenció.

