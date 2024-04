Por qué Ferrari F1 podría no ser tan rápido en Japón

A los aficionados de todo el mundo les gustaría ver una reñida batalla entre dos equipos, especialmente después de la victoria de Carlos Sainz en el pasado Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 con el abandono de Max Verstappen. La realidad podría ser que, en el terreno de Honda, los de Milton Keynes vuelvan a estar un paso por delante, y que la pelea de los de Maranello por sus propios méritos deba esperar a un circuito más adecuado.

Sin embargo, Ferrari estará mejor que cuando estuvieron el pasado septiembre, con un monoplaza mejor y más consistente en general que su predecesor, y en particular mejoraron su rendimiento en las curvas de alta velocidad, una característica clave de este trazado japonés.

El madrileño mantiene los pies en el suelo, y admitió que el equipo podría haberse sentido muy motivado por la forma que mostraron en Albert Park: "Es cierto que en Australia fuimos muy fuertes, pero en esos casos, solo hay que sacar la media de las tres primeras carreras, y la media es que todavía estamos un par de décimas por detrás de los Red Bull, necesitamos quizá una mejora, especialmente en circuitos como Suzuka, para luchar con ellos".

"El trabajo que ha hecho la escudería este año es muy bueno, porque el coche es un muy buen paso adelante. Necesitamos más de los mismo si queremos ganar en pistas como la de Japón", dijo. "Aquí no hay grandes mejoras, tenemos una cosa muy pequeña en la parte trasera, pero llegará más adelante en la temporada, y espero que sea otro buen paso en la misma dirección".

Algunos observadores sugirieron que Suzuka será una prueba importante para conocer el orden de la parrilla en un lugar "normal", con una buena combinación de curvas rápidas y lentas, después de los tres singulares grandes premios en donde cada uno es muy especial.

Sin embargo, Charles Leclerc restó importancia a eso, e indicó que todos los circuitos importan a la hora juzgar el verdadero potencial de un coche. El monegasco cree que Red Bull volverá a tener una clara ventaja en el Gran Premio de Japón, y citó un factor específico que jugó a favor de su escudería en Melbourne: "Por ahora, con lo que sabemos, espero que Red Bull siga teniendo ventaja este fin de semana, especialmente en la carrera".

"Tenemos un punto fuerte en los circuitos en los que el graining delantero está presente", afirmó. "En Australia fue el caso hace dos semanas, y allí llegamos muy fuertes a la carrera. Este fin de semana no se trata tanto de eso, sino de degradación general, así que Red Bull volverá a donde estaba antes".

"Sin embargo, es una parte muy importante de la temporada, en la que tenemos que maximizar todos los puntos que podamos, y lo hemos hecho", añadió. "Porque si nos fijamos en las tres primeras carreras, no creo que estar solo cuatro puntos por detrás de Red Bull represente nuestro verdadero rendimiento. Estamos más cerca que en el pasado, pero hemos hecho un trabajo muy bueno maximizando lo que tenemos en este momento".

"Y hasta que lleguen las actualizaciones, que espero que nos pongan en una mejor posición para luchar regularmente con ellos el domingo, necesitamos traer a casa tantos puntos como sea posible, y por eso creo que nuestro inicio de campaña es positivo para ello", continuó Charles Leclerc.

Sin el problema del graining, el monegasco espera que los austriacos recuperen su ventaja en el Gran Premio de Japón: "Espero tener aquí un fin de semana más normal, en el que, en carrera, Red Bull, siga teniendo la sartén por el mango. Sin embargo, si hay una oportunidad como en Australia, debemos estar para aprovecharla, pero deberíamos estar más cerca de lo que vimos el año pasado".

"Especialmente en la alta velocidad hemos trabajado bastante en el coche de esta temporada, y es uno mucho más predecible", aseguró el piloto de los de Maranello. "El año pasado tuvimos bastantes inconsistencias, así que eso debería ir en la dirección correcta para cerrar la brecha con Red Bull".

Esa previsibilidad del SF-24, un coche mucho mejor que su predecesor, será una característica muy valiosa en Suzuka. La carga en las enlazadas del trazado nipón son la clave para una vuelta rápida, y el director de Ferrari, Fred Vasseur, citó esa mejora en curvas de alta velocidad como algo que podría ser de ayuda.

Si es o no suficiente para poner a su equipo al mismo nivel que los líderes está por ver, pero es optimista: "El año pasado no funcionamos muy bien, pero en este tipo de curvas, de muy alta velocidad, estamos en mejor forma que hace un año, y si echas un vistazo a las tres primeras pruebas, fue muy, muy ajustado. Estamos hablando de una o dos décimas de segundo por vuelta, significa que todo está abierto".

Dejando a un lado las características específicas del monoplaza, los italianos tienen una menor ventaja que en la pasada cita, pero esa confianza colectiva que lograron solo puede ayudar a tomar mejores decisiones estratégicas: "Será difícil, pero está abierto, y es una buena motivación el hecho de haber ganado la semana pasada".

"También es el empujó para todos en el equipo, para Carlos [Sainz] porque es un muy buen comienzo de temporada, para Charles [Leclerc] porque quiere volver. Para todos es un buen premio al principio, y vamos por el buen camino", aseguró el máximo responsable de los del Cavallino Rampante.

Después de que Carlos Sainz consiguiera las dos últimas victorias de la escudería, de hecho, las únicas de un piloto no Red Bull desde 2022, a Charles Leclerc le vendría bien un triunfo: "Mentiré si digo que estoy contento con eso. Las victorias son importantes, los puntos al final de la temporada, aún más".

"Quiero que Ferrari gane lo antes posible. Carlos ha hecho un trabajo increíble ganando, y ahora me toca a mí reaccionar, y ojalá gane la próxima", dijo el monegasco. "Ese es el objetivo, y estoy trabajando a fondo para ello. Y, al fin y al cabo, en la Fórmula 1 la gente tiende a olvidar muy rápido, todo se basa en la última carrera, pero si miro mis últimas ocho o nueve, han sido a muy buen nivel".

"En la mayoría de esas carreras no fue posible ganar, pero depende de mí estar ahí siempre que surja la oportunidad", comentó el de Ferrari. "Y el hecho es que no lo he estado ni en Singapur ni en ninguna otra, pero seguiré apretando. Sin embargo, el hecho de que Carlos no esté en Ferrari el año que viene no añade presión para intentar ganar".

