Fórmula 1

Leclerc asegura que las reglas de la F1 2026 penalizan su estilo de pilotaje

Charles Leclerc explica por qué su estilo de conducción en la F1 de 2026 le hace perder tiempo y por qué el complejo motor de Ferrari le causa problemas.

Stefan Ehlen Rahaan Mazumder

Editado: 19 oct 2026, 9:46

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, cree que el nuevo reglamento de la Fórmula 1 que se ha estrenado en este 2026 le perjudica especialmente y asegura que su Ferrari SF-26 le está dando "algo más de problemas" de lo que le gustaría.

Desde pequeño, conduce mucho basándose en las sensaciones, explicó Leclerc. Sin embargo, este año esas sensaciones le fallan una y otra vez, "especialmente en la Q3". La observación de Leclerc: "Intento exigirle al coche de una forma que no había hecho antes. Pero con estos nuevos monoplazas, eso tiene un precio".

Leclerc lo achaca a la compleja tecnología de la unidad de potencia de su coche: "Cuando pruebas algo que no habías probado antes, el sistema intenta constantemente, en un segundo plano, readaptarse partiendo de una base desconocida. Eso confunde un poco al sistema y, por eso, se pierde algo de tiempo aquí y allá", afirmó.

La comparación con su compañero de equipo, Lewis Hamilton, parece respaldar esta tesis: en 2025, Leclerc ganó claramente el duelo de la clasificación contra el siete veces campeón del mundo por 19 a 5, pero este año, tras el Gran Premio de Singapur, solo lidera por 9 a 8, lo que, por otro lado, también podría deberse a la mejora general del estado de ánimos y forma de Hamilton en comparación con el año pasado.

Sea como sea, Leclerc se exige mucho a sí mismo y, por eso, también tiene siempre un cierto grado de autocrítica: "Si me fijo solo en mí mismo, hay algunas cosas que puedo mejorar". Eso sí, no quiso entrar en detalles.

Que Hamilton se adapta mejor actualmente al Ferrari SF-26 también lo demuestra la clasificación actual del mundial de pilotos: Hamilton ocupa el tercer puesto con 229 puntos, mientras que Leclerc es quinto con 215 unidades. Ambos pilotos han podido ganar una carrera en 2026: Hamilton en Barcelona y Leclerc en Gran Bretaña.

Más sobre Leclerc o Ferrari:

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Clive Mason / Getty Images

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