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Cómo Ferrari buscará dar a Leclerc y Hamilton un F1 menos impredecible en Austin

Ferrari estrenará en Austin el último paquete de actualizaciones del monoplaza de la F1 2026: habrá un nuevo fondo que servirá para generar más carga aerodinámica con la carrocería, pero el objetivo será poder optar por configuraciones menos extremas.

Franco Nugnes

Publicado: 17 oct 2026, 16:56

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Ferrari se juega una de sus últimas cartas en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. La Scuderia presentará en Austin un paquete de actualizaciones aerodinámicas con el que espera elevar el nivel de rendimiento del SF-26. Se trata del cuarto programado para 2026, ya que el equipo técnico lleva tiempo centrado en el coche de 2027.

El segundo puesto de Charles Leclerc en Singapur, acompañado del decepcionante sexto lugar de Lewis Hamilton, ha consolidado el segundo puesto de los del Cavallino Rampante en el Mundial de Constructores, pero la expectativa de la Scuderia es volver a ganar una carrera, ya que no lo ha hecho desde el Gran Premio de Gran Bretaña, a principios de julio.

Las últimas novedades relacionadas con la segunda evolución del motor 067/6, el ADUO2, no han dado en pista los resultados que se esperaban en Maranello, por lo que se necesita un último esfuerzo para cerrar de forma positiva un campeonato marcado por demasiados altibajos.

El equipo técnico dirigido por Loic Serra ha intentado sacar del SF-26 todo lo que aún se le puede sacar a un monoplaza que ya se ha acercado bastante al límite de su desarrollo, tras haber agotado muchas opciones en la primera fase de esta temporada 2026, hasta tal punto que el coche del año que viene será decididamente diferente.

El paquete de novedades se había acordado a tiempo en base a las últimas actualizaciones del túnel de viento, pero aún no hay certeza de que todas las soluciones previstas estén listas para el fin de semana de Austin.

Detalle técnico del Ferrari SF-26

Foto de: AG Photo

Sin duda veremos en Texas una evolución del fondo, mientras que ha habido una lucha contra el reloj para enviar los pontones modificados con una carrocería diferente. Lo que eventualmente no se estrene en el COTA estará operativo en Ciudad de México la semana siguiente.

El circuito de Austin será muy revelador sobre el devenir de los seis grandes premios que quedan: el trazado de Texas, que es de carga aerodinámica media, presenta todos los tipos de características que potencian un monoplaza competitivo. Las irregularidades del asfalto, que aumentan cada año debido a un suelo inestable, provocan pérdidas repentinas de adherencia que perjudican la carga aerodinámica.

Si a esto le sumamos que el trazado presenta una sucesión de curvas con elevadas cargas laterales que actúan sobre los neumáticos, es fácil comprender lo importante que resulta encontrar un buen equilibrio aerodinámico asociado a una configuración mecánica adecuada.

El nuevo coche, por lo tanto, se ha diseñado para aumentar la carga aerodinámica o mantener la misma fuerza vertical que ahora, pero permitiendo establecer una configuración un poco menos rígida que la utilizada recientemente para ampliar, como dicen los entendidos, el margen de funcionamiento. En pocas palabras, la intención es disponer de una 'carrocería' más estable no solo a baja velocidad, sino también a media y alta.

Detalle técnico del Ferrari SF-26

Foto de: AG Photo

Las modificaciones en las rejillas de los radiadores y en los laterales, por su parte, tendrán como objetivo lograr una mayor eficiencia: la menor resistencia aerodinámica debería permitir un aprovechamiento más eficaz de la energía. La toma frontal más pequeña no afectará al sistema de refrigeración, ya que este no ha aprovechado todas las posibilidades que ofrece el motor 'caliente'.

Será interesante ver qué línea de desarrollo de los pontones ha elegido Ferrari, ya que sus rivales han adoptado soluciones filosóficamente muy diferentes: unos con flancos muy inclinados y otros manteniendo la 'pared' del pontón para gestionar las pérdidas provocadas por las turbulencias de la rueda delantera.

McLaren, con las novedades anunciadas, y Mercedes, que volverá a presentar el W17 más evolucionado —incluso con el nuevo alerón que se probó brevemente en Singapur—, cuentan con ponerle palos en las ruedas a Red Bull, que completó sus actualizaciones en Bakú y viene de ganar en Sepang y Singapur con Max Verstappen.

¿Qué puesto ocupará Ferrari? Los seguidores del equipo italiano recuerdan con nostalgia el triunfo de Leclerc en 2024. Fue anteayer, no hace un siglo...

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