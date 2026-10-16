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Ferrari ficha al español Daniel Mirón para la Drivers Academy de 2027

La escuela de jóvenes pilotos de Ferrari ha confirmado su promoción para la temporada 2027, incluyendo al hispano-neerlandés Daniel Mirón, una de las joyas del karting nacional.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 16 oct 2026, 10:59

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Daniel Mirón

Foto de: Ferrari

Ferrari ha confirmado este viernes quiénes serán los integrantes de la promoción de 2027 de su academia de jóvenes pilotos, la Ferrari Drivers Academy. La Scuderia de Maranello volverá a hablar español el próximo curso, ya que ha fichado entre sus jóvenes talentos a una de las grandes joyas del karting nacional, Daniel Mirón.

Mirón cumplió apenas 13 años el pasado mes de septiembre, pero a su corta edad ya se puede hablar de un talento muy precoz, que está brillando en el karting. Su palmarés le precede: con apenas 12 años, fue subcampeón de Europa en categoría Júnior, y recientemente también se llevó el título de la Champions of the Future Euro Series.

Hay que destacar que Mirón tiene doble nacionalidad, española y neerlandesa. Nació en Países Bajos, pero creció en Alicante, que es donde vive actualmente. Su familia paterna es española, y la materna es holandesa. Eso sí, corre con licencia y por tanto bajo bandera española, aunque generalmente ha mostrado tanto la rojigualda como la bandera neerlandesa en sus celebraciones.

Ferrari no ha sido el único equipo de Fórmula 1 interesado en fichar a Mirón, pero finalmente ha sido la marca del 'Cavallino Rampante' la que se ha hecho con sus servicios. Ahora, si todo sigue su curso y Mirón sigue destacando, la Scuderia será la encargada de tutelarle en su próximo salto a monoplazas.

"Entrar en la Scuderia Ferrari es un sueño que todo piloto tiene en algún momento de su carrera deportiva. Estoy muy feliz y, sobre todo, muy ilusionado por poder formar parte de la Ferrari Drivers Academy y comenzar esta nueva etapa dentro de una estructura tan especial", ha dicho Daniel en un comunicado distribuido por Ferrari.

"Para mí, esto supone una oportunidad enorme y, al mismo tiempo, una responsabilidad. Tengo muy claro cuál es mi objetivo y trabajo cada día para conseguirlo. Creo que estar dentro de Ferrari es el lugar perfecto para continuar construyendo el camino hacia mi gran sueño: llegar a la F1".

Dino Beganovic y Rafael Camara cierran el círculo

La promoción 2027 de la Ferrari Drivers Academy supone llegadas, pero también marchas. Una de ellas será la de Rafael Camara, el líder de la Fórmula 2, tras confirmarse este pasado jueves que dará el salto a la F1 el próximo curso con Haas. Allí, formará pareja con otro miembro exitoso de la FDA en años anteriores, el inglés Oliver Bearman.

Rafael Camara

Por otra parte, Dino Beganovic dejará la Fórmula 2 para centrarse en sus nuevos compromisos en F1 con la Scuderia. El sueco-bosnio ascenderá al puesto de piloto reserva en el Gran Circo, lugar que compartirá en la estructura italiana con Antonio Giovinazzi.

Beganovic forma parte de la FDA desde hace siete años. Ganó los campeonatos italianos y suecos de karting y haber quedado subcampeón en la WSK Euro Series. Durante su paso por el programa de jóvenes pilotos, también terminó tercero en su debut en monoplazas, en la F4 italiana, se proclamó campeón de la FRECA en su segundo intento y terminó sexto en sus dos temporadas de F3. Actualmente, con DAMS, ocupa el quinto puesto en la general de la F2 2026, también en su segunda temporada.

Quien dará el salto a la F2 en 2027 dentro de la Ferrari Drivers Academy será Tuukka Taponen, finlandés nacido en 2006, con el equipo ART Grand Prix. Regresará así a la escudería con la que debutó en la Fórmula 3 en 2025, y tras concluir la presente campaña en tercera posición, con una victoria y otros dos podios.

Una de las nuevas incorporaciones será el colombiano Salim Hanna (nacido en Barranquilla el 20 de noviembre de 2009). Este año ha competido en la Fórmula Regional Europea, donde logró una victoria en Imola, y en 2027 disputará la F3. Junto a él estará Niccolò Maccagnani, ascendido directamente desde la Fórmula 4 tras haber conseguido dos victorias en 2026.

Alba Larsen continuará su trayectoria en la F1 Academy. Tras llegar a Maranello a principios de 2026, la piloto danesa ha logrado importantes avances a lo largo de este curso, consiguiendo dos segundos puestos en Zandvoort, sus primeros podios en la categoría femenina.

Además, el 2027 en la FDA verá a Noah Baglin y Filippo Sala dar un paso importante en su carrera deportiva: ambos dejarán el karting para debutar en monoplazas, compitiendo en la Fórmula 4 española. Noah, británico nacido en 2012, afrontará este nuevo reto tras ser campeón de Europa de karting en la categoría OK, sumando dicho éxito al Mundial Junior conquistado en 2025. También Filippo, italiano nacido en 2011, ha sido protagonista tanto del Campeonato de Europa como en la Champions of the Future Series.

Otra incorporación será la del turco Alp Aksoy, que correrá en la FRECA. Nacido en Estambul en 2010, llega al programa de jóvenes pilotos de Maranello tras una prometedora temporada de debut en monoplazas. Este año, compite en la F4 italiana y en la Euro4, donde ya ha conseguido tres victorias.

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