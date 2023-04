Leclerc, frustrado por su "peor inicio de temporada" en F1

Cargar el reproductor de audio

Leclerc se salió de la pista tras tocarse con Lance Stroll cuando intentaba adelantar al Aston Martin por el exterior de la curva 3 en la primera vuelta del GP de Australia. El monegasco acabó varado en la escapatoria exterior de grava, y ahí acabó su carrera después de solo unos segundos.

Es el segundo abandono de Leclerc en tres carreras, lo que significa que sigue estancado en sólo seis puntos. En el GP de Bahrein inaugural se retiró con problemas en la unidad de potencia, lo que le supuso a una penalización para la parrilla de Arabia Saudí, donde no pudo pasar del séptimo puesto.

Aunque 2022 fue una temporada difícil para Ferrari, Leclerc al menos empezó con fuerza con dos victorias y un segundo puesto en las tres primeras carreras.

Esta temporada es todo lo contrario: Charles Leclerc ocupa en 10º puesto en el mundial de pilotos al haber podido acabar solo la carrera de Yeda y suma, con diferencia, la menor cantidad de puntos de sus cinco inicios de temporada con Ferrari.

"Estoy frustrado, obviamente es el peor inicio de temporada", dijo Leclerc. "Quiero decir, llevo sólo seis puntos, así que es frustrante".

Los comisarios decidieron no tomar medidas en el incidente de la primera vuelta, ya que considearon que Stroll se había visto atrapado entre el piloto de Ferrari y su compañero de equipo en Aston Martin, Fernando Alonso.

El coche accidentado de Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Leclerc reconoció que el canadiense no tuvo la culpa y dijo que se lanzó a por un hueco que se abrió de repente en el exterior de la curva 3 del circuito Albert Park.

"En la curva 1 me lo tomé con calma. No quería correr ningún riesgo", relató. "En la curva 3, sinceramente, no tenía pensado adelantar, pero Lance tuvo que reducir mucho la velocidad del coche en la frenada porque Fernando también tuvo que hacerlo, por los coches de delante".

"Y entonces vi que había un hueco por fuera, fui a por él".

"Desgraciadamente, Fernando tuvo que ralentizar aún más el coche hacia el final de la frenada y Lance se encontró entre Fernando y yo y nos tocamos".

"Obviamente no estoy culpando a Lance. Creo que es un incidente de carrera. Pero es muy frustrante porque el resultado final es que me voy a casa básicamente sin puntos".

Después de haber comenzado la temporada queriendo luchar por el título con el piloto que lidera y que lleva dos triunfos, Max Verstappen, Leclerc dice que su objetivo ahora ha cambiado a simplemente completar un fin de semana de gran premio sin ningún contratiempo.

"Por ahora, en lugar de pensar en objetivos a largo plazo, creo que simplemente terminar una carrera sin penalizaciones ni problemas de ningún tipo es una prioridad", añadió.

"Y luego coger impulso y ver qué es posible".