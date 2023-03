¡Leclerc abandona por un problema de motor en su Ferrari en Bahrein!

Cargar el reproductor de audio

La primera carrera de la temporada 2023 de Fórmula 1 siempre es especial, y todos los pilotos desean terminarla con un buen sabor de boca, y más cuando eres el subcampeón del mundo, puesto que quieres batir a tu más inmediato rival. Sin embargo, no pudo ser así para Charles Leclerc, quien, de manera sorprendente, se quedó detenido en la vuelta 41 por un problema con la unidad de potencia de su Ferrari.

El monegasco salió desde la tercera posición de la parrilla en el Gran Premio de Bahrein, por detrás de los Red Bull Racing de Max Verstappen y Sergio Pérez, pero en la salida tomó la delantera sobre el mexicano y consiguió ponerse en la estela del neerlandés. Desde entonces, el piloto del Cavallino Rampante conservó sus gomas para jugar con las estrategias cambiadas con los de Milton Keynes, quienes tenían un juego de blandos nuevo adicional.

En la primera de las paradas en boxes, Charles Leclerc optó por las ruedas duras de Pirelli, mientras que los Red Bull iban a por los blandos, y no fue hasta el último stint cuando se igualaron las cosas con la goma más dura en ambos contendientes. No obstante, el abandono del monegasco provocó un cero en el casillero que dolerá mucho en sus opciones si no quiere que se repita la misma historia en 2023.

Por otro lado, Carlos Sainz subió a la tercera posición con su retirada, pero pronto vio cómo Fernando Alonso pasó al Ferrari para sumar el que sería su primer podio con Aston Martin en su estreno de verde en la Fórmula 1 si cruzaba la línea de meta por delante de Lewis Hamiton.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!