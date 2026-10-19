Noticias

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Ferrari llegará a tiempo con sus mejoras a Austin F1, en busca de su nueva esencia

Salvo por un detalle del difusor, Ferrari ha logrado completar la cuarta y última actualización de la F1 2026, que se estrenará en los entrenamientos libres del GP de Estados Unidos.

Franco Nugnes

Publicado: 19 oct 2026, 16:30

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

La batalla contra el reloj dentro de la fábrica ha terminado: Ferrari ha conseguido enviar a Austin su cuarto paquete de mejoras aerodinámicas, que se estrenará este fin de semana, en el Gran Premio de Estados Unidos. Al parecer, solo faltará una pieza del difusor, pero todo lo demás que había sido aprobado por el director técnico, Loic Serra, se instalará sin problemas en los monoplazas en Texas.

El paquete que se ha aprobado para el triplete de carreras de la Fórmula 1 en América es bastante voluminoso, y existía el temor de que la producción no entregara a tiempo las piezas necesarias para equipar los dos SF-26, contando además con la disponibilidad de repuestos.

En Maranello, una vez más, han demostrado la capacidad de reacción de quienes trabajan en la Dirección Deportiva, garantizando a Lewis Hamilton y Charles Leclerc las últimas novedades del curso, que no se limitarán a simples adaptaciones del coche a los distintos circuitos.

Ferrari quiere defender el segundo puesto en el Mundial de Constructores frente a McLaren, tras haber ampliado de nuevo la ventaja sobre el equipo papaya hasta los 105 puntos cuando aún quedan seis carreras por disputar, aunque el objetivo principal es conseguir la tercera victoria tras los triunfos de Hamilton en el GP de España y de Leclerc en Gran Bretaña.

Detalle técnico del Ferrari SF-26

Foto de: AG Photo

La Scuderia introducirá un nuevo fondo, modificará la boca de los radiadores y el perfil de los laterales, y también revisará la cubierta del motor para gestionar mejor no solo los flujos externos, sino también mejorar la aerodinámica en el interior de los depósitos.

Como consecuencia de todo ello, no nos sorprendería que también se hubieran revisado las cubiertas de carbono que protegen los brazos de la suspensión trasera para potenciar el flujo destinado al tren trasero.

Los ingenieros del 'Cavallino' esperan que, con esta intervención bastante profunda, se amplíe el margen de funcionamiento del coche: no se trata tanto de una búsqueda frenética de carga aerodinámica (que, de todos modos, siempre es bienvenida), como de hacer mucho más estable el perfil aerodinámico, con el objetivo de lograr un comportamiento más predecible del SF-26 en las más diversas situaciones de uso.

Charles Leclerc, de Ferrari, celebra en el podio de Singapur con Kimi Antonelli, de Mercedes

Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

La esperanza, de hecho, es conseguir un rendimiento más constante, renunciando quizá a una distancia al suelo límite, trabajando para garantizar menos pérdidas repentinas de carga aerodinámica y pudiendo aprovechar configuraciones ligeramente más blandas en favor de una mejor protección de los neumáticos, frente al desgaste y al sobrecalentamiento de los compuestos traseros.

Estas directrices son útiles para definir un perfil aerodinámico más estable, que debería garantizar un comportamiento menos impredecible del coche, lo que favorecerá un ajuste más preciso. El SF-26 es sensible a los cambios, por lo que debería facilitar la ejecución a lo largo del fin de semana, reduciendo las diferencias entre la vuelta rápida en la clasificación y las tandas largas de carrera.

Huelga decir que los datos recopilados con la nueva configuración serán especialmente interesantes para comprender si la orientación de diseño adoptada para el 679, el F1 de 2027, va por buen camino, ya que el monoplaza rojo presentará importantes diferencias con respecto al que compite actualmente.

También puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Las camisetas refrigerantes aún no cuentan con el apoyo de los pilotos de F1

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Franco Nugnes





Cómo Ferrari buscará dar a Leclerc y Hamilton un F1 menos impredecible en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Cómo Ferrari buscará dar a Leclerc y Hamilton un F1 menos impredecible en Austin





Williams saltará al 'FW50' para celebrar su 50º aniversario en la F1 2027



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Williams saltará al 'FW50' para celebrar su 50º aniversario en la F1 2027





Qatar y Abu Dhabi no se detienen pese a los nuevos ataques en Arabia Saudí; Imola, en alerta



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Qatar y Abu Dhabi no se detienen pese a los nuevos ataques en Arabia Saudí; Imola, en alerta

Más de

Lewis Hamilton





Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo ver: ¡atentos al reloj y al Mundial!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Horarios del GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo ver: ¡atentos al reloj y al Mundial!





Hamilton elogia que la F1 apueste por África: "El continente más importante"



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



Hamilton elogia que la F1 apueste por África: "El continente más importante"





Pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¿qué asientos libres quedan?



Fórmula 1



Fórmula 1 4 d



Pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¿qué asientos libres quedan?

Más de

Ferrari





Leclerc asegura que las reglas de la F1 2026 penalizan su estilo de pilotaje



Fórmula 1



Fórmula 1 6 h



Leclerc asegura que las reglas de la F1 2026 penalizan su estilo de pilotaje





Ferrari ficha al español Daniel Mirón para la Drivers Academy de 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Ferrari ficha al español Daniel Mirón para la Drivers Academy de 2027





¿Dio Hamilton señales en Singapur F1 de que se encontraba mal?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



5 d



¿Dio Hamilton señales en Singapur F1 de que se encontraba mal?

Últimas noticias





Ferrari llegará a tiempo con sus mejoras a Austin F1, en busca de su nueva esencia



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 min



Ferrari llegará a tiempo con sus mejoras a Austin F1, en busca de su nueva esencia





Las camisetas refrigerantes aún no cuentan con el apoyo de los pilotos de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 30 min



Las camisetas refrigerantes aún no cuentan con el apoyo de los pilotos de F1





Por qué Alex Márquez no ha podido repetir su rendimiento en MotoGP 2025



MotoGP



MGP MotoGP 1 h



Por qué Alex Márquez no ha podido repetir su rendimiento en MotoGP 2025





Toyota responde a quienes dudaban de que pudieran ganar en la era Hypercar del WEC



WEC



WEC WEC



Barcelona



1 h



Toyota responde a quienes dudaban de que pudieran ganar en la era Hypercar del WEC

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse