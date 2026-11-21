Declaraciones

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Leclerc estalla en Las Vegas: "Estoy cabreado, perdemos un segundo solo en las rectas"

Leclerc no escondió su enfado tras caer en la Q2 de Las Vegas. El monegasco criticó los errores de comunicación con su ingeniero y lamentó la falta de potencia de un Ferrari que pierde un segundo solo en las rectas.

Gianluca D'Alessandro

Editado: 21 nov 2026, 6:30

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Estoy cabreado". Un Charles Leclerc visiblemente molesto compareció ante los micrófonos al término de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, dejando patente toda su frustración, sin rodeos y yendo directamente al grano. Pero ese enfado no se debía únicamente al rendimiento del coche. De hecho, paradójicamente, este fue en algunos aspectos mejor de lo esperado, pese a la eliminación en la Q2.

Lo que realmente molestó al monegasco durante la clasificación fue la falta de información por parte de su ingeniero sobre la gestión del tráfico y del monoplaza. Una situación que tuvo consecuencias, por ejemplo, en la preparación de los neumáticos, especialmente los delanteros, que son los más difíciles de mantener dentro de la ventana correcta de funcionamiento en este circuito, o en la gestión de la batería.

Fue un problema que, en diferentes circunstancias, se repitió tanto en la primera como en la segunda ronda, en la que Leclerc acabó eliminado tras marcar únicamente el undécimo mejor tiempo. Y fue precisamente eso lo que más enfadó al piloto de Ferrari, incluso por encima del potencial del monoplaza, porque todos eran conscientes de que Las Vegas podía convertirse en el fin de semana más complicado del año para el SF-26.

"Por supuesto que duele, pero lo cierto es que hoy no hemos hecho nada bien. Durante toda la sesión teníamos a pilotos apretando por detrás y los mensajes no me llegaban, así que ahora veremos cómo acaba todo, si salimos undécimos o no", declaró Leclerc ante los micrófonos de Sky al término de la clasificación, con un tono muy directo, aunque por el momento no existe ninguna investigación abierta contra él.

"Pero estoy bastante cabreado. Nos hemos comido todo lo que había fuera de la trazada durante toda la clasificación. Y luego el coche tampoco hace lo que tiene que hacer. Estoy cabreado".

Estas situaciones se repitieron en varias ocasiones durante la clasificación, en momentos especialmente intensos también para su ingeniero de pista. Sin embargo, es comprensible que este tipo de problemas impidan al piloto concentrarse plenamente en la preparación de la vuelta, una fase extremadamente importante en un circuito tan frío, donde resulta complicado mantener los neumáticos dentro de su ventana óptima de funcionamiento.

"Perdemos un segundo solo en las rectas"

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Manuel Eletto

De hecho, teniendo en cuenta las dificultades que había mostrado el SF-26, era complicado esperar que el monoplaza de Maranello pudiera sorprender y luchar por las primeras posiciones en la clasificación. Es cierto que caer eliminado en la Q2 duele, pero, en realidad, en algunos aspectos el resultado fue incluso mejor de lo previsto.

Sin embargo, es precisamente después de esa zona lenta cuando empiezan a hacerse evidentes los problemas de potencia. Tanto es así que, en apenas tres rectas separadas por dos frenadas, Ferrari llegó a perder nada menos que ocho décimas, sin posibilidad alguna de defenderse.

"Si miramos la diferencia, curiosamente es mejor de lo que esperábamos. En el sentido de que perdemos un segundo solo en las rectas, así que después es difícil hacer algo", explicó Leclerc al término de la clasificación.

Por otro lado, el monegasco también cometió un error durante su último intento, algo que pudo comprometer sus posibilidades de acceder a la Q3. Sin embargo, eso no habría cambiado el problema de fondo.

También puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Resumen y resultados de la clasificación de F1 en Las Vegas: así fue el sábado

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Gianluca D'Alessandro





McLaren F1 llevará el turbo ADUO en Las Vegas; Oscar Piastri penalizará en parrilla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 d



McLaren F1 llevará el turbo ADUO en Las Vegas; Oscar Piastri penalizará en parrilla





El Gen4 inicia una nueva era: por qué debe cambiar la percepción de la Fórmula E



Fórmula E



Fórmula E 3 d



El Gen4 inicia una nueva era: por qué debe cambiar la percepción de la Fórmula E





La segunda juventud de Hamilton: así ha recuperado sus puntos fuertes en la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1 5 d



La segunda juventud de Hamilton: así ha recuperado sus puntos fuertes en la F1 2026

Más de

Charles Leclerc





Resumen y resultados de la clasificación de F1 en Las Vegas: así fue el sábado



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



26 min



Resumen y resultados de la clasificación de F1 en Las Vegas: así fue el sábado





Antonelli vuela en la clasificación de Las Vegas; Verstappen hereda la pole



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Antonelli vuela en la clasificación de Las Vegas; Verstappen hereda la pole





Así os contamos la clasificación del GP de Las Vegas con Live Timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



26 min



Así os contamos la clasificación del GP de Las Vegas con Live Timing

Más de

Ferrari





Parrilla de salida del GP de Las Vegas de F1: filas y posiciones tras las sanciones



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Parrilla de salida del GP de Las Vegas de F1: filas y posiciones tras las sanciones





A que hora es la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



A que hora es la carrera de F1 en Las Vegas y cómo ver: ¡a madrugar!





Russell domina una FP3 con polémica antes de la clasificación de Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Las Vegas



4 h



Russell domina una FP3 con polémica antes de la clasificación de Las Vegas

Últimas noticias





Leclerc estalla en Las Vegas: "Estoy cabreado, perdemos un segundo solo en las rectas"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 min



Leclerc estalla en Las Vegas: "Estoy cabreado, perdemos un segundo solo en las rectas"





Resumen y resultados de la clasificación de F1 en Las Vegas: así fue el sábado



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



26 min



Resumen y resultados de la clasificación de F1 en Las Vegas: así fue el sábado





Sainz, a por la remontada en Las Vegas: "Seré agresivo; desde Bakú que no íbamos tan rápidos"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



29 min



Sainz, a por la remontada en Las Vegas: "Seré agresivo; desde Bakú que no íbamos tan rápidos"





Así os contamos la clasificación del GP de Las Vegas con Live Timing



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



26 min



Así os contamos la clasificación del GP de Las Vegas con Live Timing

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse