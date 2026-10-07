Antonelli desvela qué copia de Verstappen y Hamilton cuando rueda cerca de ellos

El actual líder del Mundial de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, ha detallado las lecciones que está aprendiendo al competir junto a campeones como Lewis Hamilton y Max Verstappen.

El piloto italiano acompañó en el podio del Gran Premio de Bahrein en Malasia al ganador de la carrera, Verstappen, y a Hamilton, tercero, después de cruzar la línea de meta en segunda posición.

Durante la rueda de prensa posterior a la carrera en el Circuito Internacional de Sepang, Antonelli habló sobre lo que supone competir contra los campeones de cuatro y siete títulos mundiales.

"Siempre es genial, antes que nada, poder compartir pista, en este caso con Max y Lewis, porque sin duda están reescribiendo... Bueno, Lewis básicamente ha hecho historia en este deporte y Max está haciendo lo mismo", explicó el piloto de Mercedes.

"Así que, por mi parte, intento aprender todo lo posible siempre que piloto cerca de ellos".

El Gran Premio de Bahrein en Malasia fue caótico. La carrera comenzó después de un retraso de una hora y 40 minutos debido a las fuertes lluvias, y el caos continuó durante toda la prueba.

Aunque Antonelli completó una carrera exitosa, convirtiendo su tercera posición de salida en un segundo puesto, aseguró que también aprendió de Verstappen y Hamilton cómo desenvolverse en unas condiciones así, especialmente durante los múltiples reinicios tras el coche de seguridad.

"Hoy ha sido una muy buena demostración de cómo Max gestionó la resalida con neumáticos slicks y la pista resbaladiza", continuó Antonelli. "Simplemente sabía mucho mejor cómo colocar el coche y tenía una mejor percepción del agarre en esas dos primeras curvas, y me adelantó".

"Así que estuvo muy bien. Aunque obviamente no fue agradable que me adelantara y me molestó mucho, siguió siendo una buena forma de aprender de ello y poder utilizarlo en el futuro".

"Y con Lewis, creo que lo hemos visto muchísimas veces durante muchos años: incluso cuando las cosas van mal, siempre mantiene la cabeza baja y trata de dar lo mejor de sí mismo para conseguir el mejor resultado posible".