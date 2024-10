Lawson no piensa en Red Bull para 2025: "Está muy lejos"

El neozelandés dijo que pensar en que su ascenso al Visa CashApp RB como una prueba para ver su potencial y posibilidad de estar en el asiento de Red Bull en la temporada 2025 de Fórmula 1 "está muy lejos" de su enfoque, que simplemente es cumplir con los criterios que su escudería le estableció. Liam Lawson volverá en el Gran Premio de Estados Unidos tras sustituir a Daniel Ricciardo, y en Milton Keynes evaluarán su rendimiento contra Yuki Tsunoda.

El joven piloto estuvo considerado como reemplazo de Sergio Pérez a principios de año, aunque los de las bebidas energéticas decidieron confiar en el mexicano a pesar de su mala racha, y cuando se le preguntó si había alguna indicación por parte del equipo de optar a un volante con el 'hermano mayor', respondió que solo estaba centrado en su actual conjunto.

"Creo que [pensar en pilotar para Red Bull] está muy lejos, sinceramente", afirmó. "El objetivo o la meta que se estableció es la misma que siempre ha sido desde que tenía 17 años y me uní al programa. Todo se basa en el rendimiento, y así es básicamente como lo verán, Yuki [Tsunoda] ha hecho un trabajo muy bueno los dos últimos años, y especialmente este".

"Es la referencia con la que me compararán, es el único que corre en el mismo coche que yo, así que me compararán directamente con él", indicó. "Supongo que el objetivo o la expectativa de ellos es que yo compita a su lado. No tengo ni idea de dónde estaré la temporada que viene o en el futuro, pero ese es el objetivo que se han marcado".

Liam Lawson comentó que no se fijó ningún objetivo específico de puntos que alcanzar, pero sentía que tenía que entrar entre los diez mejores de forma consistente para ayudar a los de Faenza para terminar sextos en el mundial de constructores, además de añadir que la naturaleza del fin de semana al sprint era una forma "difícil" de volver.

"Es un momento difícil para volver, con un fin de semana sprint, una pista nueva y el final de temporada, así que estoy tratando de estar lo más preparado posible. Creo que no es tan simple como una posición o como, 'aquí es donde quiero estar', se trata de sumar puntos, sobre todo para mí, porque el equipo me juzgará por mi rendimiento, y la mejor manera de hacerlo es sumar puntos", dijo. "Y también para la escudería, que lucha por el sexto puesto en el campeonato. Básicamente intentaré llegar a los puntos lo antes posible, para mí ese es el objetivo".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!