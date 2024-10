Pérez cree que las dudas de su futuro son "algo de la cultura de Red Bull"

La Fórmula 1 es una de las categorías deportivas más crueles, y como se suele decir dentro del paddock, es la última carrera la que marca tu nivel. Todo ello es algo que sabe muy bien Sergio Pérez, quien consiguió renovar su contrato con Red Bull por dos temporadas más en el Gran Circo, aunque desde las altas esferas de Milton Keynes indicaron que no tenía asegurado su puesto.

En una entrevista con GQ Sports, el mexicano habló de esa presión que supone estar en la parrilla y puso énfasis en ser uno de los pilotos del conjunto de las bebidas energéticas, en donde hubo una serie de despidos por no estar a la altura de lo que se esperaba, como le ocurrió a Alexander Albon o Pierre Gasly en la última década.

Antes de hablar con los periodistas en las habituales ruedas de prensa, el de Guadalajara es consciente a lo que se enfrenta: "He hecho esto muchas veces, los conozco bien [a los periodistas], sé cómo intentan presionarte, les gusta conseguir la frase, así es este deporte. Tienes una, dos carreras malas, se habla mucho negativamente de ti, etc., pero también es algo de la cultura del equipo, de Red Bull, las conversaciones en torno a los contratos y demás, es parte del juego".

Dejando a un lado esos momentos de tensión a los que tiene que hacer frente cada fin de semana, Sergio Pérez intentó recordar los momentos en los que era más joven con una serie de sus fotografías, y aunque no pudo encontrar el lugar exacto, se alegró por acabar en lo más alto del podio con una sonrisa: "No recordaré la mayoría de ellas. Es una de la que no me acuerdo, la verdad, n me acuerdo, pero acababa de ganar una carrera".

