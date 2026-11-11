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Lawrence Stroll, "desesperado" con Honda, según Brundle: "No sabe qué hacer"

Martin Brundle revela la frustración del propietario de Aston Martin ante los constantes problemas de fiabilidad de Honda y cuestiona cómo podrá el equipo salir de esta situación en 2027.

Pol Hermoso

Publicado: 11 nov 2026, 18:28

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Lawrence Stroll, propietario del Aston Martin F1 Team

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Lawrence Stroll tenía un plan para llevar a Aston Martin a lo más alto. Lo que seguramente no entraba en sus cálculos era llegar al tramo final de 2026 sin poder confiar siquiera en que sus dos coches terminaran las carreras. Y, según Martin Brundle, el empresario canadiense está "desesperado".

El último golpe llegó en Brasil. Otra avería de batería dejó fuera a Lance Stroll, que acumula ya 13 abandonos esta temporada. No todos son responsabilidad de Honda, pero lo ocurrido en Interlagos volvió a poner el foco en el fabricante japonés. Y también en la paciencia de quien ha apostado tanto por este proyecto.

Durante la retransmisión de Sky Sports F1, Brundle desveló que había hablado con el propietario de Aston Martin sobre una situación que se repite con demasiada frecuencia. Su descripción dejó poco espacio para interpretaciones.

"Estábamos hablando de ello con Lawrence Stroll, el jefe. Está desesperado, no sabe qué hacer ante estos interminables problemas de fiabilidad y los abandonos del equipo", explicó el expiloto.

No cuesta entender el disgusto. Stroll había reunido ingredientes para pensar en grande: Adrian Newey para dar forma al coche, Fernando Alonso como campeón al volante y Honda como socio exclusivo para desarrollar una unidad de potencia alrededor de las necesidades de Aston Martin. Sobre el papel, una de las grandes bazas de la nueva etapa. En la pista, el motor se ha convertido en su principal quebradero de cabeza.

El conjunto ha progresado respecto al durísimo inicio de temporada, pero sigue lejos de donde pretendía estar. Y la falta de potencia convive con una fiabilidad que impide dar continuidad al trabajo. Cuando no aparece un problema, aparece otro. Con ese panorama, cualquier pequeño paso adelante queda expuesto a la siguiente avería.

La pregunta que preocupa a Brundle: ¿y ahora qué?

Brasil resumió bien esa contradicción. Alonso encontró motivos para destacar el comportamiento del coche en las curvas y pudo pelear con rivales habitualmente fuera de alcance, aunque terminó 12º. Al otro lado del garaje, Lance volvió a quedarse sin ver la bandera a cuadros. Para Lawrence, otra tarde de buscar explicaciones.

Pero Brundle no se quedó en el disgusto del momento. Su reflexión apuntó directamente al próximo curso y a la capacidad de Honda para resolver unos problemas que siguen presentes cuando la temporada ya se está acabando.

"¿Qué van a hacer de cara al año que viene? ¿Tienen ideas diferentes, gente diferente para resolver el problema? Ya sea la batería, el ERS, el sistema de recuperación de energía o simplemente el déficit de potencia que tienen. Ese es el problema que tiene Aston Martin en este momento: ¿hacia dónde van a partir de aquí?".

La preocupación tiene fundamento. Tras la carrera, Shintaro Orihara, responsable de Honda en pista, reconoció que los datos apuntaban a un fallo similar al sufrido el sábado en el coche de Lance y que todavía debían identificar su causa.

Y ahí está el verdadero atasco del proyecto de Stroll. Para recuperar terreno hace falta rendimiento; para construir sobre él, hace falta fiabilidad. Aston Martin sigue necesitando ambas cosas, mientras su propietario ve cómo se consumen las carreras. El gran salto tendrá que esperar a 2027. La urgencia por encontrar respuestas, desde luego, no.

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