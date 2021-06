Kvyat: llamadas de Red Bull, futuro en F1, trabajar con Alonso...

En la era de la COVID-19, los equipos necesitan tener a mano a pilotos dispuestos a subirse al coche con poco margen de tiempo y rendir, y nunca se sabe cuándo puede surgir una oportunidad inesperada.

Al igual que Nico Hulkenberg y Alex Albon, Kvyat está en la lista de pilotos con experiencia reciente en carreras de F1, de ahí el interés de Alpine durante el invierno.

El mes pasado, un test de neumáticos Pirelli de 18 pulgadas en Barcelona dio a Kvyat una primera prueba útil de un monoplaza de los de Enstone, aunque con un chasis de hace tres años. Actualmente no hay más pruebas programadas, pero está listo para intervenir en caso de que Alpine lo requiera.

Al mismo tiempo, está buscando oportunidades para 2022 y el futuro y, como era de esperar, volver a la F1 sigue siendo su prioridad.

"Quiero correr, sea lo que sea", dice en una entrevista con Motorsport.com. "Por supuesto, la F1 es lo primero que me viene a la mente, principalmente porque todavía siento que queda algo de potencial".

"Y creo que un ambiente diferente al que tenía antes podría ser mejor para mí. Simplemente me gustaría ese tipo de oportunidad".

"Pero no importa lo que tú quieras, a veces llega una oportunidad, y a veces no. Así que pronto veremos qué pasará. Los próximos meses serán cruciales en ese sentido".

"Si no, hay muchas otras categorías en las que puedes disfrutar de carreras muy competitivas y fuertes, y en las que también puedes ganarte la vida".

Un hombre al que no espera llamar pronto es su exjefe Helmut Marko.

Tras perder su asiento en AlphaTauri al final de la temporada pasada, Kvyat parece finalmente estar fuera del entorno de Red Bull. Con Albon como reserva y la parrilla de Fórmula 2 repleta de protegidos de Marko, es difícil que tenga otra oportunidad.

"¡Tiene mi número si lo necesita!", sonríe Kvyat. "Ya hice una entrevista recientemente, donde hablé de eso para la F1, creo. Así que nada, copia y pega aquellas palabras...".

De hecho, Kvyat dijo en un podcast de la F1 que pensaba que Marko aún querría llamarlo, pero "ese orgullo podría impedirlo".

Entonces, ¿ha aceptado que, esta vez, finalmente se acabó con Red Bull?

"No dije eso. No diré mucho. Ya se ha dado suficiente atención a ese tema. Me han preguntado al respecto, como dije la semana pasada, ahora otra vez... La gente tiene mi número, y yo sé que hay quien quiere, pero, por varias razones, no puede llamarme más. ¡Así que lo dejaré ahí!".

Kvyat disfrutó de un viaje en montaña rusa durante sus años bajo la supervisión de Marko en Red Bull. Campeón de la GP3 en 2013, le subieron a Toro Rosso al año siguiente.

Disfrutó de un sólido primer año en Toro Rosso, pero tras el inesperado cambio de Sebastian Vettel a Ferrari le ascendieron al equipo senior de Red Bull en 2015.

Es fácil olvidar que en realidad superó a su compañero de equipo Daniel Ricciardo durante esa temporada, logrando un segundo puesto en Hungría...

Sin embargo, después de un comienzo inestable en 2016, pronto fue degradado a Toro Rosso y reemplazado por el imperial Max Verstappen. Fue expulsado del equipo junior a finales de 2017, pasó un año como piloto de desarrollo de Ferrari y luego, inesperadamente, regresó a Toro Rosso en 2019.

Al final de la temporada pasada, le sacaron una vez más del equipo AlphaTauri para dar paso a Yuki Tsunoda, después de haber sido superado por el ganador del GP de Italia, Pierre Gasly.

Kvyat está convencido de que no podría haber hecho más para impresionar a los altos cargos de Red Bull.

"Absolutamente no me arrepiento", dice. "Mirando hacia atrás, aún más ahora, con la situación actual de los pilotos que tienen, estoy realmente orgulloso de lo que logré allí. Y para ser sincero, si lo recuerdas ahora, no hay casi nada que pudiera haber hecho".

"Y eso es algo que me da confianza para el futuro. En su momento me deprimí mucho, pero ahora, viendo las cosas, cómo se lo toman otros pilotos, puedo mirar hacia atrás con la cabeza alta".

Kvyat cree que el tiempo ha demostrado que hizo un buen trabajo comparado con lo que lograron sus sustitutos en Red Bull, Gasly y Albon. Sergio Pérez también ha tenido problemas, a pesar de la victoria del mexicano en Azerbaiyán.

"Exactamente. Llegué ahí y de inmediato me vi realmente bien, para ser sincero. Pero, ¿cómo se dice? No era el momento adecuado. Solo espero, como decía, tener otra oportunidad".

"Por eso me deja un sentimiento de tarea pendiente. Porque siento que el potencial es mucho mayor de lo que logré conseguir en la F1. Por eso todavía mantengo la fe".

La noticia positiva para Kvyat es que, pese a dejar el campamento Red Bull, varios le quisieron como piloto de test o reserva de cara a 2021.

"Sí, hubo muchas oportunidades", recuerda. "Pero no voy a dar ningún nombre. Sí, tenía donde elegir".

"Tenía que encontrar una manera de mantenerme ocupado y también con un pie dentro. Y la mejor oportunidad llegó con Alpine este año".

"Entonces elegí la opción Alpine, porque en un panorama general parecía lo mejor, me mantendría más ocupado, me daría más oportunidades, me daría más trabajo. ¡Porque al final me gusta trabajar!".

"Todo fue bastante rápido, porque de repente, necesitaban a alguien, y se pusieron en contacto conmigo y con Nicolas Todt. Empezamos a hablar con los altos cargos, principalmente con Laurent Rossi. Y nos juntamos, llegamos a un acuerdo. Y hubo luz verde".

Kvyat ya ha experimentado la vida fuera de la burbuja de Red Bull, después de haber pasado 2018 como piloto de simulación de Ferrari. Aunque hizo un test de neumáticos Pirelli con el equipo de Maranello, nunca pareció ser reserva.

"Sí, aquí es un poco más primordial ese papel. En ese momento no existía la COVID, así que todo era un poco diferente entonces. Y ahora es como si necesitaras estar ahí físicamente. Porque nunca se sabe qué puede pasar un jueves. Así que es un papel que te hace estar siempre en el circuito".

"Necesitaban a alguien experimentado y fuerte para poder subirse al coche en caso de que fuera necesario. Y sabemos que en esta período se ha tomado un poco más en serio ese papel. Así que se trata principalmente de eso, además de algo de trabajo en el simulador, una oportunidad para mantenerse en forma".

A Kvyat le gusta lo que ha visto en Enstone: "Siempre es interesante estar en un equipo diferente y trabajar con gente nueva".

"Estuve en la fábrica, tuve la oportunidad de trabajar en el simulador. Y soy muy positivo sobre lo que vi hasta ahora. Creo que en términos del potencial del equipo, es muy alto. Yo los llamaría un equipo hardcore de carreras con una gran historia ya".

"Conocí a algunas personas que trabajaron en el equipo durante muchos años. Esos chicos le dan un espíritu especial a este equipo, y son muy competitivos, al mismo tiempo muy organizados, muy tranquilos".

"Cada sesión transcurre muy bien, rara vez hay contratiempos. Y hay buen humor. Me gusta este equipo, creo que tiene un gran potencial".

También ha tenido la oportunidad de observar de cerca a Fernando Alonso y ver cómo trabaja el español. Siempre hay algo útil que aprender.

"Cuando trabajé con Ferrari, tuve la oportunidad de ver a Kimi [Raikkonen] y Sebastian Vettel en ese momento, ambos campeones del mundo. Fernando es un bicampeón del mundo con una gran experiencia, y me gusta simplemente observarle, escuchar de lo que le gusta hablar con sus ingenieros".

"Y es interesante para mí entenderlo. Para ser sincero, no hay nada extremadamente sorprendente. El trabajo es trabajo al final. Pero está muy motivado, muy comprometido, es está claro".

El test de Barcelona del mes pasado en el coche adaptado para los Pirelli de 18 pulgadas dio a Kvyat una idea de cómo son los monoplazas de Enstone, y fue una oportunidad para comprender cómo trabaja el equipo y para que la escudería le conociera.

"Siempre es interesante probar el coche, incluso aunque sea un coche viejo, porque te da una idea de cómo funcionan los sistemas. Al final, el volante es muy similar y hay cosas así".

"Y el equipo también pudo ver cómo trabajo. Siempre trato de aportar algunas ideas. No me gusta simplemente sentarme en el coche, me gusta estar involucrado. Espero que haya sido útil para el equipo para ver cómo son los nuevos neumáticos".

"Por supuesto, quiero pilotar tanto como sea posible. También tenemos que tener en cuenta los intereses de los pilotos titulares aquí. Pero siempre que el equipo crea que es una buena oportunidad para mí para pilotar, la aprovecharé".

A diferencia de Albon, que se ha pasado al DTM con el apoyo de Red Bull mientras mantiene su papel de reserva en la F1, Kvyat no tiene tiene otro programa este año. Sin embargo, está empezando a pensar en lo que quiere hacer en 2022.

"Estoy bastante abierto en este momento", asegura. "Creo que pronto comenzaremos a buscar otras cosas para hacer carreras el próximo año".

"Y, por supuesto, estoy motivado. Estoy principalmente en este negocio para ganar. Entonces, haga lo que haga, ya sea en F1 o en otras categorías, estudiaré si hay oportunidades a corto, medio o largo plazo, de ganar".

Tener al astuto manager Nicolas Todt de su parte es una ventaja, pero de manera realista, Kvyat sabe que conseguir un asiento como titular en F1 es una posibilidad remota.

Además de que lleva un año fuera, ya no se le considera piloto de la actual generación, lo que hace que cada oportunidad de test de F1 con Alpine sea aún más valiosa.

"Tienes toda la razón. Sí, es importante pilotar. Creo que más de un año fuera, a menos que seas un campeón del mundo de F1, es algo que realmente no puedes permitirte hacer. Así que es importante seguir".

Entonces, ¿dónde está el futuro? Los ex pilotos de Haas F1, Romain Grosjean y Kevin Magnussen, han forjado nuevas carreras en los Estados Unidos e inmediatamente demostraron ser competitivos en sus respectivas series.

De hecho, el fin de semana pasado en Detroit Kevin Magnussen logró su primera victoria desde 2013, igualando la hazaña de Marcus Ericsson en la carrera de IndyCar del sábado.

Casualmente, ese 2013 fue también el año del éxito más reciente de Kvyat, en la GP3. La perspectiva de luchar por victorias, después de años en la zona media de la parrilla de F1, obviamente tiene un alto atractivo.

"Estaré muy abierto a muchas oportunidades", insiste Kvyat. "Pero como dije, veré dónde me piden más, dónde me desean más y dónde será mayor la oportunidad de ser competitivo".

"También tengo que tener en cuenta el placer de correr, porque cuando disfrutas lo que haces, siempre es una ventaja. Así que habrá muchas cosas que mirar. Es importante elegir la opción correcta, pero mi mente está muy abierta".

"Sea lo que sea, IndyCar, Hypercar, Fórmula E, incluso la NASCAR. Como dije, en mi mente, aún tengo mucho que dar en la F1. Pero si la puerta se cierra, me daré cuenta muy rápido. Y soy muy bueno para seguir adelante, créanme".