Se cumplen 12 años del accidente que le cambió la vida a Kubica

La vida de Robert Kubica dio un vuelco el 6 de febrero de 2011. El piloto polaco era un valor al alza en la Fórmula 1, y tras una etapa muy prometedora en BMW-Sauber, en la que consiguió una victoria y llegó a terminar la temporada 2008 en cuarto lugar de la general, se fue a Renault en 2010.

Aquel primer curso en las filas del equipo francés también dejaron un buen sabor de boca, subiendo al podio hasta en tres ocasiones (una de ellas en Mónaco). Las expectativas para 2011 eran altas en el garaje de amarillo, pero el mes de febrero terminó en desastre.

Kubica, como buen polaco, siempre sintió una gran pasión por los rallies, y era un habitual de diversas pruebas, siempre que sus obligaciones para con la Fórmula 1 se lo permitiesen. El invierno es precisamente uno de los momentos del año en el que los pilotos del Gran Circo tienen menos carga de trabajo, y decidió inscribirse en el Rally Ronda di Andora, con un duro desenlace.

En uno de los tramos de montaña, Kubica se fue directo contra un guardarraíl, con la mala suerte de que terminó atravesando su Skoda Fabia S2000 de cabo a rabo, golpeando al piloto polaco por el medio.

Aunque su copiloto logró salir ileso, Kubica permaneció atrapado en el habitáculo más de una hora. Las heridas eran graves, con multitud de fracturas, y los médicos tuvieron que optar por amputarle parte del brazo.

"Después de mi accidente, hay cosas que tuve que volver a aprender desde cero", declaró a Motorsport.com. "La diferencia es que cuando eres niño, creces, das tus primeros pasos, tus primeros paseos en bicicleta, y no lo recuerdas porque es muy activo".

"Me encontré aprendiendo muchas cosas comenzando desde cero y mi cerebro tuvo que adaptarse. También tuve que conocer mi cuerpo. Era diestro [antes del accidente]. Una vez retomé mi vida cotidiana, después de muchas operaciones, de estar en el hospital, de estar en silla de ruedas, empecé a dar mis primeros pasos, porque en realidad hacía meses que no caminaba. Cuando te levantas después de tantos meses, te has olvidado de cómo caminar, ya no es natural", reveló.

Sin embargo, supo hacerle frente a las dificultades, y aunque perdió su asiento en la Fórmula 1, en 2012 ya estaba volviendo a competir... en rallies. El accidente que le cambió la vida no varió ni un ápice su pasión por los tramos, y fue precisamente esa disciplina la que le permitió continuar con su trayectoria deportiva.

En 2013 se alzó con el título mundial del WRC2, con cinco victorias en siete participaciones, y debutó en la clase reina, el WRC. Entre 2014 y 2016 permaneció en esa categoría, dos de esos años como piloto a tiempo completo.

En 2018, finalmente, pudo regresar a la Fórmula 1, en Williams como piloto reserva, y en 2019 se convirtió en titular. Esa es su última temporada completa como piloto de Fórmula 1 hasta el momento, y desde entonces solo hizo algunas apariciones como sustituto en Alfa Romeo.

"Creo que mi mayor logro fue cuando di mis primeros pasos [regresando] a la Fórmula 1. Todos llamaban la atención sobre mi discapacidad, y esa fue quizá mi mayor pelea. Escuché tantas historias que no podía hacer esto o eso, que era imposible. Hay gente que decía, 'no termina ni la primera vuelta'. Eso es normal, porque no es algo común y la gente no entiende demasiado porque nunca ha estado en esa situación", comentó.

"Recuerdo el día que volví a subirme a un Fórmula 1, con Renault en Cheste. Sabía que podía hacerlo físicamente, pero tenía dudas en cuanto a mi capacidad mental. Había estado lejos de la Fórmula 1 durante mucho, mucho tiempo, pero después de dos o tres vueltas... fue uno de los mejores días de mi vida. Me di cuenta de que realmente podía hacer esto. Fue una especie de alivio".

Actualmente, el polaco compite en resistencia, y se prepara para la temporada 2023, que disputará con un LMP2 del WRT.

