Kubica volverá al Alfa Romeo en el GP de Italia; Raikkonen, de baja

Kimi Raikkonen dio positivo en COVID-19 durante el GP de Países Bajos de la semana pasada y el piloto polaco tuvo que sustituirle desde los libres 3 del sábado, a pesar de que el finlandés disputó la jornada del viernes sin problemas.

Una semana después, Alfa Romeo ha confirmado que Kubica seguirá subiéndose al C41 en sustitución del finlandés en la 14ª cita de la temporada: el GP de Italia, en Monza.

Según se lee en el comunicado emitido por el equipo suizo-italiano en la tarde de este miércoles, Raikkonen "aún no ha recibido el visto bueno para volver a competir" y sigue "aislado en su casa" de Suiza.

Así, en esta ocasión Kubica podrá prepararse de manera adecuada desde la FP1 del viernes en Monza para el que será su 99º GP en la F1. Eso sí, tendrá que afrontar su primer fin de semana con clasificatoria al sprint.

El que ha sido piloto reserva del equipo en los dos últimos años, disputó su primer carrera de F1 el pasado fin de semana, donde acabó 15º tras arrancar 16º, después del final de la temporada 2019 con Williams.

"En primer lugar, quiero enviar mis mejores deseos a Kimi: espero que se recupere por completo y vuelva pronto al cockpit. Estoy deseando correr en Monza, una pista increíble en la que conseguí mi primer podio, en 2006", comenta el polaco.

"A diferencia de Zandvoort, es una pista que conozco bien y eso me ayudará, sobre todo porque el formato de fin de semana con clasificación al sprint significa que tendremos una sesión de entrenamientos menos. Estoy contento con lo que hice en Holanda y estoy deseando ayudar al equipo una vez más en Monza".

Kubica volverá a afrontar una situación similar, ya que solo tendrá una sesión de libres antes de la clasificación, la cual no configurará la parrilla. El sábado, tendrá otra ronda de entrenamientos antes de la manga clasificatoria al sprint para determinar cómo saldrán los 20 pilotos el domingo.

"Ayer me dijeron que también tengo un poco de mala suerte, porque es un formato diferente. Lo que necesito es un tiempo en el coche antes de ir a la clasificación y si tengo que correr en Monza, habrá una hora de entrenamientos libres. Así que, de nuevo, en caso de que ocurra no será fácil, pero creo que hoy he demostrado que uso la cabeza", dijo el domingo pasado.

"Creo que, especialmente en estas circunstancias, es mejor perder un par de décimas y permanecer en la pista. No hay magia en este deporte. Es casi imposible llegar y estar en ritmo".

Raikkonen anunció antes del GP de Países Bajos que no seguirá en la F1 en 2022 tras 19 temporadas en la categoría, dejando su asiento libre para Valtteri Bottas, que dejará Mercedes a final de año después de cinco temporadas con ellos y, por ahora, cuatro Mundiales de Constructores.