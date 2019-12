El adiós de Kubica a la F1, una lección de coraje

Robert Kubica sorprendió al mundo del deporte hace 12 meses, cuando Williams anunció que contaría con él como piloto titular para la temporada 2019 de Fórmula 1. El polaco regresó a la categoría tras nueve años fuera del Gran Circo después de sufrir un terrible accidente en el Rallye di Andora a comienzos de 2011 en el que casi pierde la vida.

El proceso de recuperación de Kubica fue intenso y le dejó su mano derecha notablemente dañada y con movilidad reducida. El polaco, que había estado en conversaciones con Ferrari aquel invierno y que iba a disputar su sexta temporada, volvió a la competición en septiembre de 2012 en un rally en Italia. Y desde 2013 fue un asiduo del WRC y del Europeo de Rallies (ERC). Aunque desde 2016, cuando volvió a competir en circuitos en el Renault Sport Trophy, empezó a flirtear con la resistencia, finalmente rechazó correr con ByKolles en el WEC 2017 y con Manor Ginetta un año después.

Su 2019 no ha sido para nada un camino de rosas, lastrado por un Williams FW42 que ha mostrado grandes carencias desde que se retrasara su estreno en los test de pretemporada. Pero, aun así, Kubica ha logrado el único punto de la escudería británica en la que es la peor temporada para los de sir Frank desde que debutaran en 1975.

"Fue más complicado estar aquí que en casa viendo las carreras en la TV, por lo que, a pesar de los resultados decepcionantes, creo que no fue tan mal como parece desde fuera. Ha sido un año muy útil para mí, que me ha dado otro empujón para ser consciente de que, aunque he estado lejos del deporte desde hace mucho, puedo seguir corriendo en categorías de máximo nivel. Estoy deseando afrontar nuevos retos en 2020", comentó Kubica tras el GP de Abu Dhabi, su última carrera en F1.

"Creo que al final he sabido desde hace tiempo que iba a ser mi última carrera, así que no tengo grandes emociones, ni sentimientos. Por supuesto, cuando vuelva a casa, habrá probablemente algo de tiempo para reflexionar todo y desde luego que fue mejor estar aquí que no estar, aunque no fuera fácil".

Kubica solo pudo lucirse en las primeras vueltas, cuando los duelos rueda a rueda impiden a los coches mostrar su ritmo real. En ellas, el polaco –que ha salido desde la última posición en siete de los 21 grandes premios y desde la penúltima en otros seis– ha ganado un total de 22 posiciones en la primera vuelta (diferencia entre ganadas y perdidas) tras el GP de Abu Dhabi, frente a la que ha ganado su compañero, George Russell.

"En la primera vuelta puedes ocultar las cosas un poco. El agarre es completamente diferente y hay muchas cosas sucediendo. Creo que este año ha sido muy positivo, pero con el ritmo que tuvimos no importa demasiado... estás delante de otros una o dos vueltas y luego en la mayoría de carreras caes detrás", comenta el polaco al respecto.

"Espero que el equipo pueda aprender de este año para solucionar las cosas que no fueron bien de cara al que viene. No fue fácil y hubo varias que nos comprometieron a George y a mí a la hora de competir".

Cuando se le preguntó por si cree que Williams será capaz de solucionar sus problemas de cara a 2020, respondió misteriosamente: "No lo sé. Tengo mi opinión, pero me la guardo para mí mismo".

Un futuro incierto

El futuro de Kubica todavía no está cerrado, aunque parece que el DTM podría ser su nuevo destino. El polaco dice que tiene varias opciones, aunque no está por la labor de ser piloto de simulador de Haas en F1.

"Espero que muy pronto, aunque pensaba que ya lo sabría. Creo que la situación es bastante clara, o al menos las direcciones están claras, pero creo que necesitamos un poco más de tiempo para optimizar todo. Hay más gente involucrada, más de un proyecto abierto, y a veces no es fácil encajar todo", comentó.

"Nunca se sabe, pero creo, realísticamente, que tengo que tomármela como la última carrera en F1. Aunque nunca se sabe en esta vida. Por supuesto, no estaré en el paddock en el futuro, hay muy pocas posibilidades. Si estoy, entonces todo es posible. Mantengo los pies en el suelo y hay muchas más opciones de que fuera la última que de que vuelva a correr aquí".

"Creo que en los últimos 10 años aprendí una gran lección de que cuando todo está bajo control en tu vida, puede darse la vuelta. Tenía un contrato para otros tres años más y acabé en un hospital con la mitad de mi cuerpo dañado y a punto de perder la vida. Espero que esta vez sea diferente. Este año no tuve muchos momentos de competir rueda a rueda, pero cuando los hubo, los disfruté, es por eso que quiero seguir corriendo".

Kubica no ha podido agrandar sus estadísticas –una pole, una victoria y 12 podios– esta temporada, pero el simple hecho de que haya intentado brillar en la Fórmula 1 a pesar de todo merece quitarse el sombrero.

Galería Lista Llegada a la Fórmula 1 1 / 32 Foto de: XPB Images Robert Kubica ascendió a la máxima categoría de la mano de BMW Sauber, con quien ejerció durante las primeras carreras de la temporada 2016 el rol de piloto reserva. Llegó con 21 años. GP de Hungría 2006 2 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Robert Kubica debutó en la F1 reemplazando a Jacques Villeneuve en el equipo BMW Sauber. Acabó la carrera séptimo, pero fue descalificado porque su coche se encontraba 2 Kilos por debajo del peso mínimo según el reglamento. En la imagen, un momento de su primer fin de semana en el que perdió el alerón delantero. GP de Italia 2006 3 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images En apenas su tercer gran premio en la F1, Robert Kubica consiguió el primer podio de su carrera, acompañando en lo más alto en Monza a Michael Schumacher (Ferrari) y Kimi Raikkonen (McLaren). Junto a ellos también aparece el jefe de equipo de los del Cavallino, Jean Todt. GP de Canadá 2007 4 / 32 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Robert Kubica, con el BMW Sauber F1.07, sufrió un terrible accidente tras tocar la rueda trasera derecha del Toyota de Jarno Trulli. Fue de lado a lado del circuito, chocando con ambos muros y dando varias vueltas de campana. Se perdería la siguiente carrera, en Indianápolis, donde se estrenó en F1, como sustituto suyo, Sebastian Vettel. GP de Malasia 2008 5 / 32 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Kubica fue segundo en el GP de Malasia de 2008, el segundo podio de su carrera, el primero de ocho que lograría durante esa temporada. GP de Mónaco 2008 6 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images En la que era su segunda participación en el GP de Monaco, Kubica subió al podio junto a Hamilton y Massa. GP de Canadá 2008 7 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images El mejor día para Kubica y Sauber en F1. Juntos ganaron el GP de Canadá, con doblete para el equipo. El polaco se puso líder del mundial por cuatro puntos sobre Lewis Hamilton, uno de los pilotos involucrados en el accidente a la salida del pitlane durante un Safety Car que puso la carrera a favor de Robert. Kubica ganaba en el mismo lugar donde el año anterior "volvió a nacer". GP de Brasil 2009 8 / 32 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Kubica cerraría 2009 logrando su único podio de ese año en una temporada en la que el equipo BMW Sauber dio un gran paso atrás antes de que la marca alemana decidiera dejar la F1. GP de Australia 2010 9 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Kubica fue segundo en la prueba inicial de la temporada 2010, el GP de Australia, en su estreno con el equipo Renault, el mismo con el cual años atrás había probado por primera vez un F1. GP de Mónaco 2010 10 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images En 2010, por segunda vez en su carrera, Kubica subió al podio en el GP de Mónaco. Fue tercero después de haber logrado salir en primera fila de parrilla. GP de Bélgica 2010 11 / 32 Foto de: XPB Images El último podio de Robert Kubica hasta ahora fue en el GP de Bélgica de 2010, en el que acabó tercero. Pruebas en Barcelona 2018 Williams 12 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Robert Kubica, Williams FW41 GP de Abu Dhabi 2010, un inesperado adiós 13 / 32 Foto de: XPB Images La carrera que cerraba la temporada 2010 fue la última que disputó Robert Kubica en Fórmula 1. Test para iniciar 2011 antes de la tragedia 14 / 32 Foto de: XPB Images Robert Kubica iba a disputar la temporada 2011 con el equipo Lotus Renault, y disputó la primera sesión de test de pretemporada en Valencia. Esta foto es del 3 de febrero de aquel año, y solo tres días después, disputando un rally, sufrió un desafortunado y grave accidente que casi provocó que le tuvieran que amputar la mano. Frenazo y fin en su carrera 15 / 32 Foto de: XPB Images Fue sustituido en el equipo y trató de prepararse para volver en 2012, algo que no sería posible por sus limitaciones físicas. ¿Qué habría sido de su carrera? 16 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Años más tarde, Kubica reveló que había firmado un contrato con Ferrari para 2012. Habría sido compañero de su amigo Fernando Alonso, y habría estado en un equipo capaz de lograr victorias y luchar por el título. Queda la duda de saber qué habría sido de su trayectoria sin aquel accidente. Vuelta a un F1 seis años después 17 / 32 Foto de: Renault F1 Sin opciones en Fórmula 1, Kubica volvió a los rallies, y probó en varias categorías (GT, GP3, Fórmula E, LMP2...). Renault le permitió realizar un test en Valencia, en junio de 2017, con el coche de 2012. Dio 115 vueltas al Circuito de Cheste y empezó a evaluar sus opciones de regreso. Segundo test 18 / 32 Foto de: Renault F1 Un mes después, en Paul Ricard, Kubica dio 90 vueltas. Su test más real 19 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Kubica fue confirmado por Renault para disputar el test post GP de Hungría 2017, su primera prueba de fuego. Al volante de un coche contemporáneo 20 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Con el #46 en el RS17 de Renault, Kubica fue cuarto en su regreso. Dio más de 140 vueltas y descubrió que le habían modificado el volante para adaptarse a sus condiciones. Dejó muy buena impresión y abrió de nuevo la posibilidad a un regreso en 2018. El estado de su brazo 21 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images "Hay gente diciendo que piloto a una mano. No estoy conduciendo con una sola mano", tuvo que aclarar. "Creo que es imposible competir en un F1 con una sola mano. Pero tengo algunas limitaciones y, en cierto modo, mi cuerpo las suele compensar. Lo cual no está mal". Descartado por Renault, en los ojos de Williams 22 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Renault eligió a Carlos Sainz y cerró la puerta a Kubica. Sin embargo Williams se fijó en él y le añadió a la lista de pilotos candidatos para ser compañeros de Stroll en 2018. Prueba con Williams 23 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kubica realizó con el coche de 2014 lo que Williams describió como un "exitoso test", aunque no trascendieron número de vueltas ni tiempos. El equipo británico quería evaluar el estado del piloto y analizar sus opciones. Test oficial con Williams 24 / 32 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Tras dos jornadas privadas, al volante del Williams FW40 de 2017 Kubica disputó los test de final de temporada en Abu Dhabi. Williams le declaró "apto" para competir en Fórmula 1. Completa el sueño... a medias 25 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kubica logró volver a la Fórmula 1 en 2018, pero no como titular. Williams se decantó por Sirotkin y el polaco tuvo que conformarse con ser piloto reserva. "Fui demasiado sincero al hablar de mis limitaciones", lamentaba Robert. Su rol de probador 26 / 32 Foto de: Sutton Motorsport Images Durante 2018 disputó los test de pretemporada y apareció en sesiones de entrenamientos libres, manteniendo su candidatura a ser titular en 2019. Vuelve a la Fórmula 1 a tiempo completo 27 / 32 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Con la marcha de Stroll y tras dejar a un lado a Sirotkin, Williams quería un compañero experimentado para el joven Russell, al que fichó para 2019. Robert fue finalmente el elegido y nueve años después pasó a formar parte de la parrilla de la máxima categoría. Su segundo "debut" 28 / 32 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Su regreso no fue el deseado, y tras una serie de fallos y problemas, fue último en clasificación y carrera. Pero era solo el inicio. Un año complicado 29 / 32 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Toda la temporada fue superado por su compañero, el debutante George Russell, y el coche no le permitió luchar por nada que no fuera la parte trasera de la parrilla. Su último punto 30 / 32 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images En la alocada carrera del GP de Alemania 2019, aprovechó los diversos abandonos y la descalificación de los Haas para acabar décimo, sumando el único punto de la temporada para Williams. Anunció del adiós 31 / 32 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Y, antes del GP de Singapur, equipo y piloto comunicaron que no seguiría en Fórmula 1 para 2020. ¿Dónde estará su futuro? 32 / 32 Foto de: Erik Junius

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las fotos o su información)