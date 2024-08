Aston Martin F1 se prepara para un "reinicio técnico" en 2024

El director del equipo Aston Martin reveló que la escudería está preparada para un "reinicio técnico" tras una decepcionante primera mitad de temporada 2024 de Fórmula 1. El conjunto de Silverstone no logró dar un salto adelante en invierno similar al de hace un año, en donde se convirtió por momentos en el perseguidor de Red Bull, pero se mantuvo entre los cinco mejores.

Sin embargo, retrocedieron en el orden de la clasificación debido a la batalla del desarrollo, y aunque son quintos en la tabla del mundial, tienen a Mercedes a 139 puntos por delante. Por ello, Mike Krack valoró la primera parte del curso en exclusiva para Motorsport.com: "Teníamos la expectativa de ser el quinto equipo más rápido en ritmo de carrera, y creo que lo confirmamos en los primeros grandes premios con atisbos de un rendimiento algo mejor en clasificación".

"Luego, cuando empezamos a desarrollar el monoplaza, fue en la dirección equivocada, no conseguimos añadir rendimiento con la actualización, y la competencia sí. Si no avanzas, te adelantan, y creo que ese es un resumen justo de la primera mitad", indicó el luxemburgués.

Sobre si hubo alguna actualización en particular que contribuyera al retroceso, respondió: "No, cuando miramos nuestro rendimiento relativo, podemos identificar Imola como uno de los puntos, porque todo el mundo lleva mejoras. Si lo tuyo no da lo que esperas y los demás sí, cosa que no sé, pero tengo que suponer, das un paso atrás, esa es la cruda realidad de la Fórmula 1".

Conoce todo sobre Aston Martin: Fórmula 1 Aston Martin F1 admite presión interna por su bajo rendimiento en 2024

Mike Krack declaró a Motorsport.com que cree que el bajo rendimiento de los rivales sirvió para halagar a Aston Martin la pasada campaña y creó la percepción de que retrocedieron más de lo que en realidad es el caso, además de admitir que está aumentando la presión para que lleguen los resultados.

Su propietario, Lawrence Stroll, invirtió grandes cantidades de dinero para mejorar las instalaciones con las que cuentan, y cuando se le preguntó sobre cómo salir del letargo a mitad de año, explicó: "Lo más importante es entender por qué no ha dado lo que se suponía que debía dar. Tengo que decir que los dos últimos meses han sido muy duros en términos de análisis, porque no se trata de un descubrimiento instantáneo".

La fábrica de Aston Martin: Fórmula 1 Un vistazo entre bastidores: así es la nueva fábrica de Aston Martin F1

"¿Cuál es el problema? Hay que tomar medidas para cambiarlo, y después hay que hacer las piezas. Al mismo tiempo, hay cinco, seis, siete, ocho carreras en ese periodo de tiempo en las que solo acumular resultados negativos", dijo. "Eso lleva a una expectativa muy alta de lo que vas a hacer y lo que va a arreglar. Por lo tanto, lo que hemos decidido es tomar un poco de un enfoque diferente, ya que no ha dado lo que esperábamos, pero es más como un pequeño reinicio y la construcción de ese reinicio".

"De nuevo, se trata de gestionar las expectativas. Un cambio de rumbo en una temporada tan intensa no es algo que se haga en cinco minutos", comentó. "Y eso es algo de lo que todos tenemos que ser conscientes y confiar en que el cambio de enfoque que hemos adoptado ahora nos aportará el rendimiento que queremos ofrecer".

A la pregunta de si el reajuste sería técnico o mental, respondió: "Obviamente, quieres ajustar tu forma de hacer las cosas a la vez, pero yo diría más bien que se trata de un reinicio técnico o cómo pones el coche ahí, cómo enfocas el desarrollo aerodinámico, y luego, entender cuál es el proceso que nos ha llevado a eso".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!