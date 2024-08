Un vistazo entre bastidores: así es la nueva fábrica de Aston Martin F1

Tras la jornada de prensa del Gran Premio de Gran Bretaña 2024 de F1, llegó el momento de cruzar la carretera. Justo al lado de los campings temporales donde miles de aficionados levantaron sus tiendas para el fin de semana de carreras, se encuentra el nuevo Campus Aston Martin. Está literalmente al otro lado de la carretera del circuito, por lo que"el equipo con sede en Silverstone" sigue haciendo honor a ese nombre.

Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde que Eddie Jordan mandara construir una fábrica en este lugar en 1990 para su equipo de F1, que se estrenaría un año después: Jordan F1. Durante años, las instalaciones sirvieron de base a Jordan, Midland, Spyker, Force India, Racing Point y, finalmente, Aston Martin Racing. Se han logrado un total de cinco victorias con coches nacidos en esa instalación, la primera de ellas en el increíble espectáculo de Spa-Francorchamps en 1998 (Damon Hill por delante de Ralf Schumacher) y la última en el Gran Premio de Sakhir de 2020 (Sergio Pérez).

Las instalaciones originales de Jordan fueron arrasadas en el verano de 2023. Los nuevos tiempos exigen nuevas instalaciones, aunque la demolición del edificio de Jordan ha sido un momento emotivo para Guy Austin. Este director de proyectos, de buen humor, es el responsable de la construcción del Campus Aston Martin en 2024, pero también lo fue de la fábrica de Eddie Jordan en 1990. Un miembro del equipo desde el primerísimo momento, en otras palabras.

"¡Pero entonces todavía tenía pelo y era un poco más alto!", bromea Austin. Muchas cosas han cambiado desde entonces, no sólo la estatura del propio Austin, sino también la del equipo. La antigua fábrica de Jordan ya no está ahí y tres flamantes edificios conectados por pasarelas cubiertas adornan ahora el mismo lugar. El primer edificio lleva levantado más de un año y contiene la fábrica propiamente dicha, es decir, donde se desarrollan, construyen y siguen desarrollando los coches de F1 de Aston Martin.

Desde entonces se han añadido los edificios dos y tres, y el segundo, por cierto, se levanta sobre el terreno en el lugar exacto donde durante años estuvieron las instalaciones de Jordan. Antes de entrar en el edificio, Mike Krack bromea: "Las obras aún no están terminadas, ¿y no lleva casco todo el mundo al entrar? Yo tuve que ponérmelo, así que nuestros amigos de los medios de comunicación ya tienen más privilegios que yo. Bueno, amigos... no todos son amigos nuestros".

El jefe del equipo está impresionado por lo que se ha creado en Silverstone. "Todo el mundo está alucinado. Estuve por última vez en los nuevos edificios hace quince días y me quedé realmente alucinado. Pensábamos que el primer edificio ya era grande y vanguardista, pero ahora sólo se ha hecho más grandioso. Eso encaja perfectamente con la visión de Lawrence Stroll. Cuando dice algo, lo hace. No son palabras, no, son hechos". Esa última afirmación quizás se puede ver como una respuesta a Fernando Alonso, quien, tras los mediocres resultados de los últimos meses, ha expresado que el equipo debería hablar menos y rendir más.

A la presentación de Krack le sigue la visita guiada, que nos lleva primero al segundo edificio. De forma un tanto coloquial, Krack habla de estar "alucinado", pero en la práctica se trata sobre todo de espacios vacíos. "Aquí hay un espacio vacío y allí verán otro espacio vacío", dijo. Por eso, grabar con nuestras cámaras no parecía inmediatamente necesario, aunque un colega bromeó: "¡Quizá no quieren que la competencia sepa qué suelo hay aquí!". En realidad, por supuesto, se trata más bien de lo que debería llegar a ser la nueva fábrica.

Aston Martin espera plantar aquí la semilla del éxito futuro. Ese éxito debe producirse principalmente en los edificios uno y tres. El segundo edificio no es más que el corazón social del nuevo campus, que incluye los restaurantes de la empresa, un gran gimnasio y varias salas de reuniones. "Y fuera, también tenemos una pista de atletismo con la forma del auténtico circuito de Silverstone", añade Krack. "Por suerte, nuestra vuelta es un poco más corta que la del circuito real, porque si no, no volveríamos a ver a nuestros empleados ..... Además, hacen ejercicio de todas formas, ya que hay cuatrocientos metros a pie de un extremo a otro del campus".

Y lo que es más importante, pronto todos los departamentos estarán bajo el mismo techo, lo que mejorará mucho la comunicación y la cooperación con respecto a la antigua fábrica. El departamento de logística y los nuevos simuladores también se encuentran en el segundo edificio, destacando que el nuevo simulador es tres veces mayor que el anterior. Debido a todas las restricciones impuestas a las pruebas "reales", la Fórmula 1 se centra cada vez más en el mundo virtual. Ahí es donde se marcan las verdaderas diferencias. Está estrechamente vinculado al tercer edificio del nuevo campus Aston, sobre todo la sede del nuevo túnel de viento. "Aquí es donde están puestas todas nuestras esperanzas", se hace eco inmediatamente un miembro del equipo durante la visita.

Es una opinión compartida por el jefe del equipo, Krack. Así, de cara al futuro, Aston Martin ya no tendrá que depender de las instalaciones de Mercedes, sino que podrá probar las novedades internamente.

"Pronto podremos -dentro de los límites del reglamento, por supuesto- probar cosas cuando nosotros mismos queramos y ya no tendremos que coordinar nuestra planificación con otra parte". Un buen simulador, un túnel de viento y modelos CFD valen su peso en oro hoy en día, por lo que no es de extrañar que Stroll senior esté invirtiendo mucho en ellos. "En este edificio, con el túnel de viento y la fabricación aditiva, hemos depositado todas nuestras esperanzas de futuro", confirma Krack. "Pronto tendremos nuestro propio túnel de viento, nuestro propio taller de modelismo para hacer los modelos de ese túnel de viento, y tampoco podemos olvidarnos de la caja de cambios. Su banco de pruebas también está en este edificio. En los edificios uno y tres, intentamos fabricar el coche ganador del futuro, mientras que el segundo edificio es la conexión, también la conexión entre nuestra gente".

La filosofía y las ambiciones que hay detrás de los nuevos edificios están muy claras. Stroll quiere ganar a largo plazo y está dispuesto a cavar muy hondo para conseguirlo. El nuevo campus es un ingrediente y la próxima asociación con Honda, que convertirá a Aston Martin en un equipo oficial, es el segundo. Un tercer pilar crucial es la plantilla. Aston Martin dio un paso de gigante a principios del año pasado con el fichaje del genio de Red Bull Dan Fallows, entre otros, pero luego volvió a hundirse en la batalla por el desarrollo. Eso demuestra que se necesita más y es precisamente por lo que Stroll está plenamente comprometido con la llegada de Adrian Newey y ha reclutado al antiguo jefe de motores de Mercedes, Andy Cowell. Este último se incorporará a Aston Martin como 'CEO del grupo' en octubre.

"Pero antes de hablar de Andy Cowell, tenemos que mencionar a Martin Whitmarsh", señala Krack sobre el hombre al que sustituirá Cowell. "Merece mucho crédito por esta nueva fábrica. Mucho de lo que se ve aquí ahora no habría estado aquí sin Martin. Ha sido una fuerza motriz detrás de la construcción de nuestro campus, y también sin duda una fuerza motriz detrás del ritmo al que lo hemos hecho todo."

El director del proyecto, Guy Austin, tiene algo que decir sobre eso último. Whitmarsh le ha perseguido con frecuencia, aunque Austin se ríe. "¡Ni hablar, todo ha ido siempre en completa armonía!". La realidad es distinta, por supuesto, aunque eso tiene sentido con un proyecto de esta magnitud. "Martin es un buen hombre para el que trabajar. Hemos tenido discusiones interesantes y presiona mucho, pero tiene que hacerlo desde su papel. Esto es la Fórmula 1, no el NHS [Servicio Nacional de Salud].... Cuando las luces de los semáforos se apagan a las tres de la tarde del domingo, tenemos que estar ahí y todos sentimos esa presión: yo en la construcción, Mike en la dirección del equipo y los ingenieros en el diseño del coche".

Sin embargo, no parece casualidad que Whitmarsh sea sustituido por Cowell. Por ejemplo, cada vez se oye más en los pasillos que la combinación Whitmarsh-Newey era casi inviable, así que con la marcha de Whitmarsh, Stroll intenta despejar el camino para que el legendario diseñador abandone Red Bull.

Todo encaja a la perfección en la visión de futuro de Stroll: ganar a largo plazo. Con el acuerdo con Honda y la nueva fábrica a pleno rendimiento este otoño, dos de sus principales pilares parecen a punto de hacerse realidad. Con la apuesta por Cowell y, en el mejor de los casos, Newey, también se está trabajando duro en un tercer ingrediente, aunque todavía podría cuestionarse un cuarto factor: los pilotos. Porque si el listón para el futuro está especialmente alto, ¿son un piloto de 44 años y Lance Stroll en 2026 los hombres sobre los que construir? Si Alonso mantiene su nivel y motivación no habrá dudas con él, y su compañero sigue siendo, a fin de cuentas, el hijo del jefe