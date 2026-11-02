Fórmula 1 GP de México

Honda explica el desastre de México: ¿la altitud acabó con la carrera de Alonso y Stroll?

Honda explica que las condiciones de México sometieron al circuito de refrigeración del ERS a un esfuerzo mayor del previsto. Las vueltas acumuladas en los libres no evitaron el doble abandono.

Pol Hermoso Luis Ramírez

Publicado: 2 nov 2026, 12:00

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

México le dio a Aston Martin tiempo para ilusionarse, pero apenas cinco vueltas para competir. Fernando Alonso y Lance Stroll quedaron fuera de carrera en la sexta, después de haber pasado ya juntos por boxes al final de la tercera. El domingo que debía servir para rescatar algo de un fin de semana torcido acabó convertido en otra explicación pendiente de Honda.

La pregunta era inevitable: ¿cómo podía un coche acumular vueltas durante los entrenamientos y no sobrevivir siquiera al arranque del gran premio? Shintaro Orihara, responsable de Honda en pista, situó la respuesta en unas condiciones de funcionamiento que pusieron en apuros al circuito de refrigeración.

El fabricante japonés esperaba dificultades por la altitud del Autódromo Hermanos Rodríguez. Lo que encontró fue una exigencia sobre la refrigeración del ERS superior a la prevista. Alonso sufrió de nuevo el problema del MGU-K que había interrumpido su clasificación; Stroll tuvo que detenerse para evitar daños en la batería.

El problema no aparecía en todas las condiciones

Orihara introdujo un matiz importante: no se trataba simplemente de que la altitud afectase por sí sola al circuito de refrigeración, sino de cómo respondía el conjunto de la unidad de potencia en ese entorno.

"Normalmente, la altitud no afecta a nuestro circuito de refrigeración. Pero, en nuestro sistema de motor, a gran altitud se produce un efecto que repercute en ese circuito", explicó ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Es difícil describir los detalles, pero, en las condiciones de México, nuestro motor somete a cierto estrés al sistema de refrigeración".

Ahí está la clave de un fin de semana difícil de digerir: completar tandas en los libres no significaba haber resuelto el problema. Según explicó Orihara, este aparecía en determinadas circunstancias, en lugar de manifestarse de forma constante. La clasificación del sábado y la carrera del domingo terminaron exponiéndolo de la peor manera.

Aston Martin intentó gestionar la situación desde los primeros compases. Los pilotos recibieron instrucciones para reducir la exigencia sobre el coche y buscar espacio respecto a sus rivales. Después llegó la doble parada temprana, que los dejó al fondo de la clasificación. Tampoco así pudieron continuar.

La avería resultó especialmente dolorosa porque Aston Martin había visto señales de competitividad en México. No era solo una impresión desde fuera: Mike Krack también consideraba que el coche tenía argumentos en determinadas zonas del circuito, siempre que la manejabilidad estuviese bajo control.

Mira:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Verstappen hace las paces con Lawson, pero le deja una duda sobre su futuro en F1

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Quién durmió mejor anoche tras México: Kimi Antonelli



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 h



Quién durmió mejor anoche tras México: Kimi Antonelli





México corona a Antonelli como histórico campeón de la F1 en la victoria de Verstappen



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



13 h



México corona a Antonelli como histórico campeón de la F1 en la victoria de Verstappen





Leclerc alerta de la trampa de México: "Dudo que haya adelantamientos"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



17 h



Leclerc alerta de la trampa de México: "Dudo que haya adelantamientos"

Más de

Aston Martin





Así queda el mundial de F1 tras México: puntos y posiciones; ¡ya hay campeón!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



8 h



Así queda el mundial de F1 tras México: puntos y posiciones; ¡ya hay campeón!





Así os contamos la carrera de F1 2026 en México y el título de Antonelli



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



11 h



Así os contamos la carrera de F1 2026 en México y el título de Antonelli





¡Drama en Aston! Alonso y Stroll abandonan tras 6 vueltas en México (vídeo)



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



15 h



¡Drama en Aston! Alonso y Stroll abandonan tras 6 vueltas en México (vídeo)

Últimas noticias





Honda explica el desastre de México: ¿la altitud acabó con la carrera de Alonso y Stroll?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



5 min



Honda explica el desastre de México: ¿la altitud acabó con la carrera de Alonso y Stroll?





Verstappen hace las paces con Lawson, pero le deja una duda sobre su futuro en F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



26 min



Verstappen hace las paces con Lawson, pero le deja una duda sobre su futuro en F1





Leclerc responde a Hamilton: "Lo que hizo él también estuvo muy al límite"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Leclerc responde a Hamilton: "Lo que hizo él también estuvo muy al límite"





Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su desembarco en Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



2 h



Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su desembarco en Qatar

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse