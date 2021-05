Jos Verstappen: "Max hace que el Red Bull parezca mejor de lo que es"

Después de cuatro carreras, Red Bull sigue peleando con Mercedes por el liderato de la Fórmula 1 2021, pero el equipo alemán demuestra cada fin de semana que optimiza al máximo cada oportunidad que se le presenta.

El último ejemplo fue el GP de España, donde con una estrategia alternativa lograron superar a un Max Verstappen que se había tirado con todo en la primera curva de la carrera para ponerse al frente por delante de Lewis Hamilton.

Jos Verstappen, el padre del piloto de Red Bull y ex de la F1, tiene claro que su hijo está haciendo parecer al RB16B mejor de lo que realmente es y que Mercedes está un paso por delante, a pesar de lo que se vio en pretemporada.

Cuando en una entrevista con el diario holandés De Telegraaf se le preguntó si teme que Mercedes vuelva a ser tan dominante como lo ha sido en toda la era turbo híbrida V6, respondió: "Sí, tengo ese temor. Después de las pruebas de invierno y también después del primer fin de semana de carrera en Bahrein, parecía que Red Bull tenía un coche muy bueno en comparación con Mercedes. Pero rápidamente consiguieron cambiar las tornas".

"Tampoco hay que olvidar que el año pasado fueron superiores. Ha habido algunos cambios aerodinámicos, pero en general ese Mercedes sigue siendo un coche muy bueno. Se puede ver que tienen mucho menos desgaste de neumáticos en este momento. Y también creo que Max tiene que conducir más al límite simplemente para seguirles el ritmo. Está pidiendo mucho más a los neumáticos por eso".

El ex piloto de F1 asegura que esto no ha creado "frustración" aún en Red Bull y que desde el equipo de Milton Keynes consideran que "la temporada es larga". Pero insiste en que tanto Max, como su ingeniero de pista, están exprimiendo hasta la última milésima del Red Bull.

"Mercedes va mucho más rápido también en la clasificación, pero Max está exprimiendo tanto que todavía está muy cerca. La diferencia de velocidad en carrera, como hemos visto en las últimas, también está ahí el sábado en la clasificación. Max y su ingeniero aún consiguen sacar todo lo que tiene el coche en esa única vuelta rápida. En la carrera intentan hacer lo mismo. Pero entonces los neumáticos se desgastan más rápidamente", apunta.

En cuanto a los límites de pista, uno de los temas más controvertidos de este arranque de temporada 2021, Jos Verstappen también considera que la normativa es "poco clara".

"A veces Max quiere más de lo que el coche es capaz de ofrecer. Entonces puede salirse de la pista donde no está permitido, aunque a menudo las normas relativas a esos límites de la pista me parecen poco claras de todos modos. Pero no creo que esos momentos sean errores. Se ve que Max hace todo lo que puede", asegura.

"Lo único que puede hacer Max es conducir lo más rápido posible. Y creo que lo está demostrando. Esperemos que Red Bull presente pronto nuevas actualizaciones que mejoren el coche. El campeonato es una maratón, así que todavía podemos darle la vuelta".

"Es lo único a lo que nos podemos agarrar. Que quede clara una cosa: Red Bull, Honda y Max tienen muchas ganas y están haciendo todo lo posible para ganar el campeonato. Vemos el empuje de todos, pero de momento no es suficiente. Tienen que dar un paso más. Preferiblemente, lo antes posible, porque la diferencia no debe ser demasiado grande. Tenemos que mejorar en todos los ámbitos".

Y cuando se le insistió en si cree que su hijo está rindiendo por encima del coche en estos momentos, el holandés fue claro: "Mira a sus compañeros de equipo. Gasly, Albon y ahora Pérez, no son cualquiera. Pero de alguna manera Max está haciendo algo excepcional. En Red Bull también ven lo bueno que es. Quizá no debería decirlo, pero Max hace que el coche parezca mejor de lo que realmente es".

"Si pones a Max y a Lewis en el mismo coche, no hay duda en mi cabeza de quién sería mejor. Pero esperamos que Red Bull le dé el material para demostrarlo de verdad".

