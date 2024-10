Jo Bauer inspecciona el polémico sistema de Red Bull en México

El caso del ajustador de la quilla delantera de Red Bull no está cerrado. Jo Bauer, jefe de los comisarios técnicos de la FIA, acudió al garaje del equipo austriaco en cuanto la escudería de Milton Keynes abrió sus puertas en México, mientras los mecánicos empezaban a preparar el RB20.

El alemán quiso inspeccionar personalmente el chasis de Red Bull, y pidió al mecánico de la escudería campeona del mundo que le mostrara el sistema que causó una gran polémica en Austin.

McLaren cree que Red Bull en alguna ocasión ha cambiado la altura de la quilla delantera incumpliendo así las reglas del parque cerrado entre la clasificación y la carrera, por lo que creen que deberían ser sancionados por fraude deportivo.

El equipo de Woking ha obtenido información muy precisa de los técnicos que acababan de abandonar Milton Keynes para reforzar la plantilla de Andrea Stella. Entre ellos estaba el director técnico, Rob Marshall. Pero McLaren no aportó pruebas del ajuste prohibido a la FIA, por lo que no se tomaron medidas retroactivas, que de lo contrario habrían afectado a Max Verstappen y a Sergio Pérez.

Sin embargo, la FIA sí intervino en Estados Unidos y bloqueó el sistema de Red Bull con un precinto que impedía cualquier cambio en la altura de la quilla delantera del RB20, por lo que es lógico que Jo Bauer interviniera para retirar el precinto y permitir al equipo de Milton Keynes rodar libremente durante los entrenamientos libres, antes de volver a bloquearlo con otro precinto.

Hay que recordar que el sistema de Red Bull es legal: los planos CAD se han subido al servidor de la FIA porque, al ser piezas de código abierto, deben ser visibles y pueden ser copiables por todos los equipos. Según la información de Motorsport.com, Ferrari evaluó el concepto, pero fue rechazado por su exceso de peso (más o menos unso 2 kg).

Red Bull: la evolución del T-Tray y la llave especial necesaria para cambiar la altura del splitter Foto de: Giorgio Piola

Uno podría pensar que llevar peso extra en el coche sólo para hacer ajustes rápidos en la altura de la quilla delantera en los entrenamientos libres no tendría sentido, lo que apoyaría el argumento de que quizá Red Bull haya roto las reglas en el pasado.

"Demostrar retrospectivamente lo que ocurrió en el pasado es difícil", admitió Nikolas Tombazis, jefe técnico de la FIA, "y no creemos que tengamos capacidad para investigar lo que pudo pasar hace dos años. Cuando decidimos poner un asunto en conocimiento de los comisarios o del tribunal queremos tener pruebas, así que sólo podemos basarnos en rumores o especulaciones. Como la solución no es ilegal, creemos que nuestra actuación correcta ha sido asegurar que no hay nada de juego sucio".

En McLaren creen que la FIA podría escuchar a las personas implicadas en el caso interrogándolas.

Pero Tombazis no ve a la FIA como un tribunal: "Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos tratando con seres humanos. Tratamos con situaciones que cambian, con personas con lealtades que también cambian. No es nuestra intención llegar al extremo de usar un detector de mentiras o someter a la gente a interrogatorios con luces apuntándoles a la cara ni nada así".

"Eso no es lo que queremos: he trabajado en varios equipos y he contratado a técnicos de otros equipos. A veces se tiende a querer hablar sobre lo que uno hizo antes, pero me di cuenta de que a veces hay que interpretar esos comentarios con cuidado. Y no se pueden basar las acusaciones en unos pocos comentarios de ese tipo".

Para la FIA, el caso se desinflará, mientras los equipos siguen avivando la polémica. A la espera de que Red Bull cambie su sistema en Brasil, Jo Bauer también colocará otro precinto en México inmediatamente después de la clasificación.