El jefe de equipo que no quiso tener hijos por la F1

En abril se anunció que Franz Tost dejará el cargo que ha ocupado desde que se creó el equipo AlphaTauri cuando todavía se llamaba Toro Rosso. El austriaco estaba al frente de la escudería desde la temporada 2006 de Fórmula 1, y le dará el relevo a Laurent Mekies, aunque parece que se mantendrá dentro de la estructura como consejero delegado.

Nacido en Trinz en 1956, alimentó su pasión con gasolina al competir en la Fórmula Ford, campeonato que ganó en 1983, y la Fórmula 3, pero entendió que no tenía el talento necesario para llegar a lo más alto. No obstante, consiguió un trabajo como jefe de la escuela de carreras de Walter Lechner, y en 1993 pasó a WTS, donde conoció a Ralf Schumacher, por lo que Willi Weber le pidió que se fueran juntos a Japón.

De la mano del piloto alemán llegó a la Fórmula 1 en Williams, ya en la temporada 2000, y fue gerente de operaciones de la pista hasta 2005. Tras eso, se comunicó que sería el próximo director del nuevo conjunto que entraba en el Gran Circo, cargo que ocupa hasta ahora.

Fuera de los circuitos, Franz Tost se casó, pero nunca llegó a ser padre, y el motivo no es que no pudiera, sino que no quería para estar dedicado a la competición: "No, no tengo hijos. Le dije a mi esposa al principio que no quería hijos porque no tendría tiempo para ellos, para mí, el trabajo es lo primero, no la familia, por eso le aclaré de inmediato que no quería tener hijos".

"Quería seguir siendo flexible, mirando hacia atrás, mi carrera profesional no habría sido posible con una familia e hijos", explicó el austriaco a Formel1.de. "Por ejemplo, viví en Salzburgo cuando trabajé para Walter Lechner, luego estuve en Stuttgart, trabajé también años antes con Willi Weber con japón durante año y medio, y me fui a Múnich después, mientras que ahora estoy en Italia".

"No puedes hacer eso con niños, tienes cierta responsabilidad. No quería traer niños al mundo, sabiendo que de todos modos no tendría tiempo, no los ayudaría y me limitaría", continuó Tost. "Para mí, el automovilismo y la Fórmula 1 eran la primera prioridad, todo lo demás no me interesa".

