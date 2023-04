Eddie Jordan desvela los entresijos del primer test de Schumacher en F1

Cargar el reproductor de audio

Cuando Bertrand Gachot fue encarcelado por utilizar gases lacrimógenos en un incidente con un taxista, el equipo Jordan tuvo que sustituirle sin perder tiempo con vistas a la siguiente carrera de Fórmula 1 en Spa-Francorchamps. Rápidamente se optó por sustituirlo por un joven Michael Schumacher que acababa de ganar el campeonato alemán de F3 y estaba destacando con Sauber y Mercedes en el Mundial de Resistencia.

El director del equipo, Eddie Jordan, quería que el joven diera algunas vueltas al circuito antes de lanzarlo a lo grande, y era lógico que la escudería de Silverstone recurriera a la pista que se encuentra a 500 metros de su fábrica. Al principio, sin éxito...

"No pude hablar con Silverstone porque alguien ya había reservado la pista", explica Jordan en el podcast Formula For Success. "Pregunté: '¿Quién demonios ha sido? Pero no me lo dijeron. Así que me subí a mi coche y conduje hasta Silverstone para encontrarme nada menos que a Nick Faldo, ganador de seis Majors [en golf], en su Porsche 956; no podía asegurarlo para la carretera, así que había reservado el circuito para ese día".

"Le dije: 'Nick, creo que tenemos que llegar a algún tipo de compromiso, a algún tipo de acuerdo. ¿Qué tal si me haces un gran, gran favor y nos dejas pilotar cuando tú no lo estés haciendo, mientras que tú puedes pilotar cuando nosotros no estemos en pista?'. Y tras un acalorado regateo, estuvo de acuerdo conmigo".

Eddie Jordan ofreció a Nick Faldo la oportunidad de probar el Jordan 191 a última hora de la tarde, pero había un obstáculo importante: el golfista inglés era considerablemente más alto que la media de los pilotos de Fórmula 1, por ejemplo 17 centímetros más que Schumacher, que había pasado el día en el coche.

Michael Schumacher (Jordan) en la pista para su primer Gran Premio en Spa-Francorchamps

"Para los que no conozcáis a Nick, mide 1,91 m. Es un gigante", señala Jordan. "De todos modos, cuando intentó entrar en el coche no pudo, como era de esperar, porque estos coches son diminutos. Así que tuvo que meterse en un ángulo. El único problema era que no podíamos poner el volante".

"Si hubiera pasado algo me habrían acusado de homicidio involuntario, porque fue un suicidio, nunca debería haberlo hecho. Pero él quería conducir el coche a toda costa. Y lo condujo. Probablemente nos dirá si lo condujo bien o no, ¡pero tenemos nuestra opinión! En fin, así es Nick, un auténtico campeón", añade Jordan.

Y Faldo tardó un tiempo en darse cuenta de lo que había pasado. "Unos diez años después me llamó y me dijo: 'Mira Eddie, necesito aclarar algo. Esa persona que estaba en tu coche ese día, alguien me dijo que era la primera vez de Michael Schumacher en un coche de F1, ¿puedes decirme si es así?'. Y es una historia real. Fue la primera vez de Michael en un Fórmula 1".

"Nick Faldo le dio las vueltas, y nosotros le dimos a Nick el coche para correr. Todo el mundo se fue a casa feliz, especialmente Nick. Y ahora se regodea de haber probado el mismo coche que el gran Michael Schumacher, ¡se lo dice a todo el mundo!", dice Jordan para finalizar.