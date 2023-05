La IndyCar califica de gili****ez el espectáculo de la F1 en Miami

No es ningún secreto que la Fórmula 1 está intentando expandir su negocio por Estados Unidos debido al reciente éxito que el campeonato ha tenido en el país. Sus tres carreras así lo demuestran, pero Liberty Media no se quedó ahí y quiso hacer del Gran Premio de Miami toda una fiesta para los aficionados.

Pocos minutos antes de que se apagaran los semáforos, el rapero LL Cool J presentó uno a uno a todos los pilotos de la parrilla que participaban en la cita de la ciudad de Florida, un espectáculo que recordó a aquel que ya hicieron, también en la misma nación, aunque en Austin en el año 2017. Durante ese momento, el cantante se refirió a la prueba en Miami como "el mayor espectáculo del automovilismo", porque "eso es la Fórmula 1".

Esas palabras provocaron la reacción del responsable de la categoría más parecida que hay en la nación estadounidense, la IndyCar, que tiene a las 500 Millas de Indianápolis como "el mayor espectáculo de las carreras se celebra". Mark Miles quiso responder a lo que su rival hizo en su propio territorio, y dijo: "Lo he oído, y mi reacción fue: 'apuesto a que los aficionados a las carreras sabéis que eso es una gilipollez. El mayor espectáculo de las carreras se celebra aquí [en el Indianapolis Motor Speedway] en mayo, se mire por donde se mire".

"Y no espero que [las posibles infracciones de la marca] continúen. Tuvimos una pequeña conversación con ellos cuando apareció lo de Las Vegas, y fue muy informal y rápida, así que me sorprendió [lo del domingo], pero no creo que ese sea su MO [modus operandi] general", explicó a IndyStar sobre que la Fórmula 1 use un eslogan muy similar al de las 500 Millas de Indianápolis en Estados unidos.

"No estoy seguro de quiénes son las personas que eligen lo que se dice en el micrófono, pero no creo que viniera de tan arriba como [Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1], continuó Miles. "No lo consideré una política corporativa, dada nuestra relación".

