Horner: "Todavía me estoy recuperando de 2021"

El equipo de Milton Keynes ha ganado todas las carreras del comienzo de la temporada 2023 de Fórmula 1 hasta la pausa veraniega, lo que hace cada vez más increíble racha que han logrado. El último Gran Premio de Bélgica demostró que todavía no se ve el final de ese domino de Red Bull, puesto que Max Verstappen venció con más de medio minuto de ventaja con respecto al primer monoplaza que no está con los colores de las bebidas energéticas.

Sin embargo, mientras que los aficionados están desesperados por ver a más escuderías desafiar a los austriacos de forma regular, el director del conjunto, Christian Horner, dijo que está disfrutando del punto álgido después de años tratando de destronar a Mercedes y recuperar la posición que tenía en su última era dorada con Sebastian Vettel.

Cuando se le preguntó al británico si una parte de él esperaba el desafío de un rival después de la octava victoria consecutiva del piloto neerlandés en Spa-Francorchamps, respondió: "No hay ni un ápice de mí que desee eso, creo que todavía me estoy recuperando de 2021, y mira, resultados como [el de Bélgica] son la combinación del trabajo en equipo, y por eso habéis visto a Greg [Reeson] nuestro técnico que se ocupa de todos los neumáticos ir y levantar el trofeo".

"Porque se trata de que cada miembro de la escudería, cada departamento de la fábrica haga su trabajo, no se consiguen ese tipo de resultados por accidente", dijo Horner. "Creo que es un momento de oro para nuestro equipo. Me quito el sombrero ante todos los que están entre bastidores, ante todos los que trabajan tan duro para lograr ese tipo de resultados".

El máximo responsable del conjunto de las bebidas energéticas añadió: "Es fenomenal llegar a las vacaciones de verano invictos, tanto en grandes premios como al sprint. Está más allá de la imaginación de todos estar en esta posición [de líderes] en estos momentos".

Mientras que Horner se niega a considerar públicamente las posibilidades de Red Bull de ganar las carreras restantes y convertirse en el primer equipo de la historia en permanecer invicto durante un año, su asesor, Helmut Marko, admitió que ya no está lejos de preguntárselo.

"Si lo piensas de forma lógica, entonces no", respondió cuando Motorsport.com se lo preguntó. "No obstante, tampoco pensamos nunca que podríamos ganar las dos primeras carreras, así que ahora tengo que decir, ¿por qué no? No me lo esperaba [el dominio de Red Bull] en absoluto".

"Acabamos de desarrollar nuestro propio coche y, sinceramente, nos sorprendió que los demás no hicieran un buen trabajo, porque tanto Mercedes como Ferrari no dieron un paso adelante, por eso ahora estamos tan arriba", explicó. "Los rivales que tenemos detrás cambian constantemente, una vez es Ferrari, otra es McLaren, y después es Aston Martin o Mercedes quien está detrás de nosotros".

Información adicional de Erwin Jaeggi y Ronald Vording

