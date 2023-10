Horner dice que mantener a Pérez no dependerá de si es subcampeón

Sergio Pérez se ha enfrentado a muchas dificultades como compañero de equipo de Max Verstappen durante la temporada 2023 de Fórmula 1, y no ha conseguido ganar una carrera con el dominante monoplaza de los de Milton Keynes desde el Gran Premio de Azerbaiyán. Sus problemas han llevado a la escudería a buscar la forma de rescindir su contrato para 2024 y fichar un sustituto.

La especulación en ese frente crece todavía más por las sugerencias de que la mentalidad de Red Bull se basa en si el de Guadalajara mantendrá o no su segunda posición en el campeonato de pilotos. Sin embargo, el director del conjunto austriaco, Christian Horner, insistió en que ese no era el caso, y dijo que aunque a su escudería le gustaría más que el mexicano fuera subcampeón, su asiento está garantizado independientemente de lo que suceda.

"No hay nada", dijo el británico cuando se le preguntó si el fututo de Sergio Pérez dependía de terminar segundo. "Nunca hemos terminado primero y segundo en un campeonato. Fuimos primero y tercero unas cuentas veces con Mark [Webber] y Sebastian [Vettel], y lo hicimos el año pasado con Max [Verstappen] y 'Checo' [Pérez], así que, con este coche, sería fantástico, en una temporada como la que hemos tenido, si pudiéramos ser primero y segundo".

"Sin embargo, no es una obligación sobre 'Checo' que debe ser segundo o no estará en el coche el año que viene, eso nunca se ha discutido", continuó el máximo responsable de Red Bull, quien aseguró que no quería nada más que ver al mexicano con el estado de forma en el que se le vio al inicio del año, cuando luchaba contra Max Verstappen por victorias.

"Conocemos a 'Checo'. Si ves sus actuaciones en la primera parte del año, Bahrein estuvo muy, muy apretado con Max, y la carrera en Arabia Saudí fue una gran carrera entre los dos, con pequeñas diferencias", expresó. "Su Gran Premio de Azerbaiyán, ganando la sprint y el domingo, ese es el tipo de actuaciones de las que sabemos que es capaz".

"Creo que solo se trata de que recupere esa mentalidad y de sacarle el máximo partido para que vuelva a rendir a esos niveles", continuó Christian Horner, aunque más allá de 2024, abren la puerta en el equipo. "No nos faltan opciones, por supuesto, tenemos mucho tiempo para mirar y evaluar eso, pero hay muchos factores involucrados".

Cuando se le preguntó si había preocupación de que Red Bull luchara por encontrar a alguien que estuviera dispuesto a enfrentarse a Max Verstappen en el mismo coche, tenía claro que no sería un problema: "Para ganar a Max, debes ganarse de alguna manera. Creo que con la cantidad de interés que tenemos para que alguien sea piloto de Red Bull en 2025, no nos faltan las posibilidades".

