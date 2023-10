Pérez se ríe de los rumores sobre su retirada de la F1

Los tiempos no son fáciles para Sergio Pérez, puesto que algunos han rumoreado con que se retirará de la máxima categoría del automovilismo a finales de la temporada 2023 de Fórmula 1 para dedicarse a pasar más horas con su familia. Sin embargo, en la previa del Gran Premio de Estados Unidos, el propio mexicano se encargó de desmentirlo, explicando que eso sería "lo fácil".

El piloto de Red Bull afirmó que había visto eso que se decía sobre él, pero que se lo tomaba con humor: "Yo también lo he leído. Solo me río, no hay nada que pueda hacer, tan solo me centro en mi trabajo, que es muy ocupado también, eso es lo que de verdad resume mi temporada".

"Alguien dijo algo sobre mí, y de repente eso se convierte en verdad, pero tengo contrato para el año que viene, no hay ninguna razón por la que no vaya a cumplirlo", comentó el de Guadalajara, quien defiende que está comprometido con la escudería de Milton Keynes, y que este no será su último acuerdo en la Fórmula 1. "Voy a dar lo mejor de mí, tengo un compromiso, pero más que eso, no será mi último contrato en la Fórmula 1".

El mexicano reconoció que estar en su posición no es nada fácil, pero retirarse no lo ve como una opción: "Es complicado, por supuesto, no es lo ideal cuando pasas por un momento difícil en tu trayectoria, pero me encanta el desafío de volver a ello. Creo que lo fácil sería dejarlo, pero yo no soy así, y no me rendiré".

"No tengo dudas de que volveré a mi mejor nivel, y ese es el único objetivo que tengo en la mente. Ni siquiera pienso en retirarme ni nada parecido, porque es el camino más sencillo", expresó el latinoamericano. "Tengo un contrato, y hablo con el equipo también, así que no hay ninguna razón para que no cumpla ese contrato".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!